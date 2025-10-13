Bewegende Bilder der dramatischen Freilassung in Israel – Hamas-Geiseln fallen Familien in die Arme

Mit dem Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel startete am 7. Oktober 2023 ein neuer Krieg im Nahen Osten. Auf beiden Seiten wurden Menschen getötet, entführt und gefoltert. Nun, rund zwei Jahre später, besteht endlich eine ernstzunehmende Hoffnung auf ein Ende des Krieges.

Das israelische Kabinett stimmte dem US-Plan zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen zu. Die Vereinbarung lautet, dass die Freilassung israelischer Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene innerhalb von 72 Stunden erfolge. Am Montagmorgen (13. Oktober) machen emotionale Bilder der Wiederzusammenführung der Familien die Runde.

Israelische Hamas-Geiseln zurück bei ihren Familien

Insgesamt warteten die Israelis noch auf 48 Menschen, die sich in der Gefangenschaft der Hamas befinden sollten. 28 sollen bereits tot sein, 20 von ihnen leben noch. Und eben jene 20 wurden nun freigelassen. Sie wurden dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Inzwischen befinden sie sich laut Angaben der israelischen Armee auf israelischem Staatsgebiet.

Unter den Freigelassenen ist auch der deutsch-israelische Pianist aus Nordisrael. Er war dabei als das Supernova-Festival von den Terroristen überfallen, viele Menschen getötet und andere verschleppt wurden. Der 24-Jährige suchte mit anderen Schutz in einem Bunker, doch vergebens. Die Hamas veröffentliche Videoaufnahmen von Ohel, weshalb seine Familie davon ausging, dass er teilweise erblindet sei. Auf „X“ zeigte er sich nun auf seinem Sofa sitzend mit seiner Familie, die ihn fest umklammert.

Gefangene Brüder endlich wieder vereint

Auch die rührenden Bilder der Zwillingsbrüder Ziv und Gali Berman gingen am Montag um die Welt. Es wird angenommen, dass die Brüder während ihres mehr als zweijährigen Aufenthalts in Gaza größtenteils getrennt waren. Das israelische Militär veröffentlichte Bilder wie sich die Brüder bei ihrer Freilassung in den Armen liegen. Sie wurden damals im Alter von 26 Jahren aus ihrem Haus im Kibbuz Kfar-Aza entführt.

Überglücklich ihren Sohn Eitan Mor wieder zurück zu haben, ist auch Efrat Mor. „Es ist einfach ein Wunder. Er sieht toll aus. Er ist dünn und blass, aber abgesehen davon eine Zehn. Das ist ein einmaliger Moment, wie ein zweiter Geburtstag“, sagte sie gegenüber „Channel 12“ als sie die Bilder seiner Freilassung im Fernsehen sah. Nun haben sie und ihr Mann nach rund 738 Tagen der Gefangenschaft endlich wieder die Möglichkeit, ihr Kind in die Arme zu nehmen.

Auch bei der Familie von Guy Gilboa-Dalal (24) fließen Tränen – Tränen der Erleichterung, aber wohl auch über das Vergangene. Guy Gilboa-Dalal wurde zusammen mit seinem besten Freund Eviatar David vom Nova-Festival verschleppt. Die Hamas zwang die beiden Männer die Freilassung anderer Geiseln anzuschauen und die israelische Regierung verzweifelt anzuflehen, auch für ihre Freilassung zu sorgen.

Nun sind sie frei, genau wie alle anderen noch lebenden Geiseln des Terror-Anschlags vom 7. Oktober 2023.