Halloween-Trends 2025 – mit diesen Outfit lehrst du anderen das Fürchten

Halloween (31. Oktober) steht vor der Tür – und mit dem traditionellen Gruselfest in Kürze auch schon wieder die Hexen, Gespenster und Zombies. Wer keine Lust hat, im vierten Jahr in Folge das gleiche Kostüm zu tragen, der kann vielleicht jetzt etwas Neues ausprobieren.

Denn Deiters, der größte Kostümhändler Deutschlands mit Sitz in der Nähe von Köln, verrät nun die neuen Halloween-Trends aus dem Jahr 2025. Mit diesen Outfits bist du nicht nur der Hingucker der Party, sondern sorgst auch für jede Menge Angst und Schrecken.

Die neuen Halloween-Trends 2025

Zu den absoluten Favoriten gehören auch dieses Jahr mal wieder Filmklassiker. Und die größten Schreckgestalten der Filmgeschichte kehren nun bei Deiters zurück! „Werde zum Alptraum Deiner Freunde und lass Dich von Horror-Klassikern wie Terrifier, Chucky, The Nun und Scream inspirieren“, so das Angebot. Gruselmasken, blutige Accessoires und detaillierte Folterwerkzeuge sollen das Kostüm abrunden.

Die größten Schreckgestalten der Filmgeschichte kehren zurück. Foto: Deiters

Voll im Trend liegen die farbenfrohen Kostüme zu Día de los Muertos. Mit den exklusiven Kleidern oder inhouse designten Herrenanzug ziehst du mit Sicherheit alle Blicke auf dich. Und die Kostüme sind super geeignet, um als Gruppe oder im Partnerlook für mächtig Aufsehen zu sorgen. Ausdrucksstarke Muster, leuchtende Farben und die typische Calavera-Ästhetik spiegeln das Motto des mexikanischen Feiertags, der verstorbene Familienmitglieder und Freunde ehren soll, perfekt wider.

Dias de los muertos-Kostüme für Partner und Gruppen. Foto: Deiters

Du willst nicht im Fegefeuer landen? Dann sei besser lieb, denn dieses Jahr kommen die Teufel wieder für 24 Stunden hoch auf die Erde, um nach potentiellen Opfern Ausschau zu halten. Und der Ruf des Bösen kommt so verführerisch wie noch nie daher. Kleid mit frechem Teufelsschwanz, eleganten Flügel-Elementen an den Trägern und ein auffälliger Teufel-Button im Dekolleté, der den Look krönt. Oder soll es direkt das Lack-Kleid werden? Das Beste daran: Vielleicht findet das Outfit ja auch nach dem 31. Oktober noch bei dem ein oder anderen Verwendung…

Teuflisch, sündig und verführerisch – Teufelskostüme in Lack sind im Trend. Foto: Deiters

Die volle Palette der Halloween-Trends 2025 sowie Dauerbrenner, die einfach jedes Jahr funktionieren, findest du bei Deiters.