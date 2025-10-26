Wenige Tage vor Halloween kommt die ehrliche Wahrheit ans Licht

Halloween steht vor der Tür, doch die Deutschen zeigen sich dieses Jahr etwas sparsamer. Laut einer Umfrage des IFH Köln im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sinken die Ausgaben rund ums Gruselfest erstmals seit Jahren. 520 Millionen Euro Umsatz erwartet der Einzelhandel – 20 Millionen weniger als 2023.

Halloween-Umsätze weiterhin auf hohem Niveau

Trotz des leichten Rückgangs bleiben die Ausgaben für Halloween deutlich hoch: Im Vergleich zu 2019 sind es 63 Prozent mehr. Besonders bei Schminke, Kostümen und Deko wollen Verbraucher sparen.

+++ Halloween-Trends 2025 – diese Outfits solltest du auf dem Schirm haben +++

Viele können auf Zubehör aus den letzten Jahren zurückgreifen. Laut HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth ist diese Entwicklung angesichts der wirtschaftlichen Lage nicht überraschend.

+++ Halloween-Fans wollen Kürbisse kaufen – sie wollen nur eines wissen +++

Verbraucher sparen bei Halloween-Artikeln

Der Anteil der Menschen, die für Halloween einkaufen möchten, bleibt stabil bei 15 Prozent. Jedoch planen ein Drittel der Befragten, weniger Geld auszugeben. 15 Prozent investieren hingegen dieses Jahr mehr in das Fest. Kinder werden auch 2024 wieder verkleidet durch die Straßen ziehen und „Süßes oder Saures?“ rufen.

Noch mehr News für dich:

Trotz geringerer Ausgaben bleibt Halloween ein starker Umsatzmotor. Nach der Pandemie erlebte das Fest einen Boom. 2019 betrugen die Einnahmen erst 320 Millionen Euro, heute sind es 200 Millionen mehr. Die Umfrage unter 1000 Personen zeigt jedoch, dass die meisten Halloween-Fans dieses Jahr bewusster konsumieren wollen. (mit dpa)