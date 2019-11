Halloween: Schule verbietet Grusel-Fest – aus diesem seltsamen Grund

Halloween: Grundschüler in Edinburgh müssen dieses Jahr auf Verkleidungen verzichten. (Symbolbild)

Am 31. Oktober ist Halloween. Kinder freuen sich besonders darauf, sich an diesem Tag zu verkleiden. Auch in Schottland gibt es den Brauch.

Die Grundschule St David's RC in Edinburgh hat seinen Schülern jedoch verboten, an Halloween verkleidet zur Schule zu kommen. Davon berichtet der „Mirror“.

Halloween: Nicht jeder feiert den Brauch

Auch schon im letzten Jahr hatte die Schule die Eltern einen Tag vor Halloween aufgefordert, ihre Kinder nicht verkleidet zur Schule zu schicken. Einige Eltern waren gegen Halloween, weil sie persönlich es nicht feiern.

Die Grundschule ergreife das strenge Verbot also, weil sie befürchte, dass der Brauch nicht zur Kultur gehört, so die Eltern.

+++ Gefährlicher Asteroid rast auf Erde zu – und er ist riesig +++

Bei der St David's RC handelt es sich um eine katholische Schule. Auf ihrer Homepage beschreibt sie sich als „multikulturell, freundlich und integrativ“.

Andere Schulkinder dürfen sich verkleiden

Schüler von nebenan dürfen sich jedoch verkleiden: St David's RC teilt sich Schulhof und Kantine mit der nichtkonfessionellen Priniehall-Grundschule. Diese erlaubt ihren Schülern, an Halloween verkleidet zu kommen.

------------------------------------

Mehr Themen:

Maddie McCann: Eltern schockiert – aus diesem makaberen Grund

„Hartz 4“-Mutter lebt mit ihren Kindern in einer Wohnung – dann muss sie eine schreckliche Entscheidung treffen

Hund: Mann nimmt Welpen im ICE mit – was die Schaffnerin dann macht, sorgt für Empörung

------------------------------------

Eltern von Schülern der St David's RC-Schule, die nichts gegen Halloween haben, wollen auch kein Verbot. Sie sagen: „Letztes Jahr war es so schön, die anderen Kinder aus Pirniehall beim Halloweenfeiern zu sehen. Und unsere Kinder durften nicht mitmachen, weil manche Eltern kein Halloween feiern.“

Statt einer Halloweenfeier wird die Schule laut „Mirror“ deshalb einen Herbsttanz feiern. (nk)