Wichtige Tipps für deinen Halloween-Kürbis – sonst wird es schnell ekelig

Schimmel auf der Kürbis-Fratze? Ein Problem, das viele Halloween-Fans kennen! Kaum geschnitzt, prangen dunkle Flecken und Schimmel an den Kanten. Doch muss die gruselige Deko wirklich innerhalb von Tagen verrotten? Nicht unbedingt, denn mit ein paar einfachen Tricks kannst du deinen Halloween-Kürbis deutlich länger frisch halten.

Halloween-Kürbis: So gelingt er perfekt

Schon beim Kauf gilt: Augen auf! Wähle einen Kürbis mit fester, makelloser Schale, ohne Risse oder braune Flecken. Profi-Tipp der Expertin Anja Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale Bayern: „Wenn man darauf klopft, sollte der Kürbis unbedingt hohl klingen.“ Damit hält dein Kürbis garantiert länger durch.

Bevor es ans Eingemachte geht, den Kürbis gründlich mit Spülmittel und Wasser reinigen. Anschließend eine Mischung aus Essig und Zitronensaft (1:1) auftragen – das beseitigt Keime und beugt Schimmel vor. Saubere Hände und Schnittwerkzeuge sind ein Muss fürs Schnitzen, denn nur so bleibt die Deko hygienisch.

Die beste Schnitz-Methode

Öffne den Kürbis nicht oben! Statt den klassischen Deckel zu schneiden, empfiehlt die Expertin eine kreisförmige Öffnung am Boden. Das verhindert, dass Feuchtigkeit hineingelangt. Von dort das Fruchtfleisch entfernen und darauf achten, dass die Innenwände komplett sauber sind. „Es dürfen keine Reste mehr anhaften. Daraus würden sonst potenzielle Schimmelherde,“ warnt Schwengel-Exner.

Um die frisch geschnitzten Kanten zu schützen, hilft eine dünne Schicht Vaseline, Speiseöl oder Sprüh-Klarlack. Auch Haarspray erfüllt seinen Zweck, sollte aber sparsam eingesetzt werden. „Sonst bleibt zu viel Schmutz daran hängen – das sieht trotz Gruselfaktor nicht mehr schön aus,“ so die Lebensmittel-Expertin.

So bleibt der Halloween-Kürbis frisch

Platzieren solltest du das Deko-Kunstwerk nicht direkt auf den Boden – Feuchtigkeit macht ihm schnell den Garaus. Besser ist eine Styroporplatte oder ein Blumentopf-Untersetzer. Auch vor Regen und Schnee solltest du deinen Kürbis schützen. Eine schattige, kühle Stelle ist der ideale Ort für deine Halloween-Fratze.

Wenn der Kürbis draußen der Sonne ausgesetzt ist, hilft tägliches Wässern. Eine Alternative: Verpass ihm ein kurzes Wasserbad. Auch Bemalen anstelle von Schnitzen ist eine Option. Schwengel-Exner erklärt: „Ein makelloser, unbehandelter Kürbis hält wochenlang. Ein geschnitzter jedoch maximal 14 Tage.“ Mit diesen Tipps übersteht deine Fratze locker das Halloween-Fest.

