Halloween in Deutschland sorgt für Enttäuschung – Kinder gehen leer aus

Zombies, Gruselmasken und jede Menge (künstliches) Blut: In den Supermärkten und Läden in Deutschland findet man derzeit nicht nur reichlich weihnachtliche Dekoration, sondern vor allem Halloween-Deko. Zu Recht, denn das Grusel-Fest findet bereits am 31. Oktober statt. Das heißt für viele: Kürbisse schnitzen, Süßigkeiten einkaufen und sich auf den großen Tag vorbereiten.

Doch trotz aller Vorfreude könnten viele kleine Kinder enttäuscht werden, sobald sie auf Süßigkeitenjagd gehen, wie nun eine Studie von „Haribo“ bestätigt.

Ist Halloween out? Viele öffnen nicht die Tür

Die Regale in den Supermärkten füllen sich längst mit Grusel-Süßigkeiten, Kürbis-Deko und Schoko-Geistern – Halloween rückt näher! Für viele Kinder heißt das: Kostüm an, Tüte geschnappt und los geht’s zur „Süßes-oder-Saures“-Tour durch die Nachbarschaft. Doch ein neuer Trend könnte den kleinen Monstern die Tour vermiesen. Laut einer aktuellen Haribo-Studie bleibt nämlich fast jeder zweite Deutsche (genauer gesagt 47 Prozent) am 31. Oktober einfach hinter verschlossener Tür sitzen – obwohl er oder sie zu Hause ist!

++ Auch spannend für dich: Halloween-Veranstaltungen in NRW: Events mit Grusel-Faktor ++

Die Gründe? Ziemlich ernüchternd. Entweder liegt’s daran, dass keine Süßigkeiten mehr im Haus sind – oder man hat schlicht und einfach keine Lust, aufzumachen. Die repräsentative Umfrage wurde übrigens im September 2024 durchgeführt – mit 2.300 Erwachsenen aus ganz Deutschland. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Stichprobe der Alters-, Geschlechter- und Herkunftsverteilung der Bevölkerung entspricht.

Schokolade oder Fruchtgummi? Diese Süßigkeit ist am beliebtesten

Doch zum Glück freuen sich laut der „Haribo“-Studie ganze 48 Prozent auf das Halloween-Spektakel – und dafür wird vor allem viele Süßigkeiten eingekauft. Das Kuriose? Nur 42 Prozent der Deutschen decken sich gezielt mit Süßigkeiten für Halloween ein – und sind damit auf klingelnde Kinder vorbereitet. Doch einfach irgendwas aus dem Schrank kramen? Für 62 Prozent kommt das nicht in die Tüte. Trotzdem geben manche zu: Es musste schon mal improvisiert werden.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

15 Prozent haben alte Süßigkeiten verschenkt, 10 Prozent griffen zu Kleingeld – und bei 8 Prozent landeten sogar zerbrochene Kekse im Beutel der Kinder. Die Frage ist jetzt: Wenn die Halloween-Fans für die Süßigkeitenjagd einkaufen gehen, was kaufen sie? Nun, auch das zeigt die Umfrage. 75 Prozent der Deutschen kaufen Fruchtgummis ein. 63 Prozent entscheiden sich hingegen für Kaubonbons, Lutschbonbons kaufen 55 Prozent ein und „nur“ 52 Prozent greifen zu Schokoladen-Artikeln.

Mehr News:

Heißt unterm Strich: Die Lust auf Halloween-Klingelrunden sinkt. Für alle kleinen Geister und Hexen also vielleicht ein Grund, ihre Route vorher gut zu planen…



