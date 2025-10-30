Wenn du mit dem Auto zur Halloween-Party fährst, könntest du deinen Führerschein verlieren

Gruseln, feiern, verkleiden: Halloween ist nicht nur für Kinder ein Highlight des Jahres. Immer mehr Erwachsene stürzen sich in den gruseligen Spaß, sei es mit aufwendigen Kostümen auf Partys oder gespenstische Dekorationen am eigenen Auto.

Doch Vorsicht – hier lauern Fallstricke! Mit falscher Verkleidung oder Deko können schnell Strafen drohen, warnt der Auto Club Europa (ACE).

Sicher fahren zu Halloween: Führerschein im Fokus

Wer kostümiert ans Steuer geht, sollte darauf achten, dass Sicht, Gehör und Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt werden. Tabu sind vollflächige Masken, da das Gesicht für Verkehrsüberwachungen erkennbar bleiben muss, um ein Bußgeld von bis zu 60 Euro zu vermeiden. Sperrige Schuhe wie klobige Stiefel sind ebenfalls problematisch, da sie die Bedienung der Pedale behindern können.

Bei Kostümen gibt es noch mehr zu beachten: Obacht! Diese Kostüme solltest du an Halloween nicht tragen – bis zu 10.000 Strafe

An deinem Fahrzeug ist Halloween-Deko grundsätzlich erlaubt. Doch Vorsicht: Blutspritzer-Aufkleber oder harte, lose Requisiten können bußgeldpflichtige Gefährdungen im Straßenverkehr hervorrufen – oder sogar einen Polizeieinsatz wegen Verdachts auf Straftaten. Auch Spiegel oder Sensoren sollten keinesfalls verdeckt werden, damit du sicher ans Ziel kommst und den Führerschein behältst.

Alkohol am Steuer: Ab dann ist der Führerschein weg

Richtig feiern gehört an Halloween dazu – aber bitte ohne Alkohol am Steuer! Bereits ab 0,3 Promille drohen Strafen, wenn Fahrfehler passieren. Wird der Verkehr gefährdet, hagelt es entweder eine Geld- oder sogar eine Freiheitsstrafe und der Führerschein ist weg (ab 1,1 Promille sowieso). Ab 0,5 Promille kostet das mindestens 500 Euro und bringt dir zwei Punkte plus Fahrverbot ein. Für Führerschein-Neulinge und unter 21-Jährige gilt die Null-Promille-Grenze.

Auch Radfahrer müssen aufpassen: Ab 1,6 Promille am Lenker gilt die Fahrt als Straftat. Die Konsequenzen können neben Geldbußen auch den Führerschein betreffen. Wer sicher durch die Nacht kommen will, lässt sein Auto besser stehen oder fährt auf öffentlichem Nahverkehr.