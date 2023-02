Hagen: Kleinkind (2) stürzt in Treppenhaus in die Tiefe – Lebensgefahr!

Schreckliches Unglück in Hagen! Am Sonntagvormittag, den 12. Februar, ist ein zweijähriges Kleinkind im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hagen-Boelerheide gestürzt und drei Stockwerke in die Tiefe gefallen.

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, sei das Kind so schlimm verletzte, dass aktuell Lebensgefahr bestehe. Zurzeit wird es in einer Spezialklinik behandelt.

Hagen: Kleinkind in Lebensgefahr nach Sturz

Zum aktuellen Stand der Ermittlungen sei noch ungeklärt, wie genau der Unfall geschehen konnte. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück ohne Fremdeinwirkung aus. Gegen 11.15 Uhr sei die Meldung bei den Beamten und dem Rettungsdienst eingegangen. Im nördlichen Ortsteil Boelerheide war das Kleinkind mutmaßlich beim Klettern im Hausflur über das Geländer der Treppe abgerutscht und vom zweiten Obergeschoss bis in den Keller gestürzt.

Aus dieser Höhe war es ein Glück im Unglück, dass das Kind nicht gleich noch vor Ort gestorben war. Ein Rettungshubschrauber landete in der Nähe des Hauses und das Opfer konnte in eine Spezialklinik für Kinder in Gelsenkirchen gebracht werden. Aufgrund der schweren Verletzungen durch den tiefen Sturz müssen die Ärzte nun um das Leben des Kindes kämpfen.

In Hagen schwebt ein zweijährigen Kind nach einem tiefen Sturz in Lebensgefahr. Foto: Alex Talash

Tragische Unglücke in Hagen

Bereits im Herbst 2022 kam es in Hagen zu tragischen Vorfällen, bei denen Kleinkinder bei Stürzen verunglückten. Im September spielte ein zweijähriges Mädchen am Elbersufer auf dem Bett, öffnete dann das Fenster und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Auch hier bestand Lebensgefahr.

Nur wenige Tage später, Anfang Oktober, fiel ein erst 17 Monate altes Kind ganze 18 Meter tief aus einem Fenster. Im Krankenhaus starb es an seinen schweren Verletzungen. Auch dieses Mädchen hatte laut den Ermittlern eigenständig das Fenster geöffnet.