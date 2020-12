H&M: Filialen schließen wegen Lockdown! Doch Kundin hat letzte wichtige Frage

Na toll, ab Mittwoch schließen vorerst alle nicht-lebensnotwendigen Geschäfte – Corona sei „Dank“...

Mindestens bis zum 10. Januar müssen auch H&M-Filialen geschlossen bleiben. Eine Kundin hat noch eine wichtige Frage, bevor die Türen dicht gemacht werden. Und diese Frage bezieht sich auch ohne Weiteres auf andere Geschäfte, in denen wir gern bummeln und einkaufen: Wie sieht es eigentlich mit dem Umtaschrecht aus, wenn alle Läden geschlossen haben?

Diese Redaktion hat die Frage auch anderen großen Verkaufshäusern gestellt. Wir fassen die Antworten zusammen!

H&M: Kundin hat letzte Frage vor Lockdown

Eine H&M-Kundin, die noch an Black Friday und damit Ende November in dem Modehaus einkaufen war, will etwa wissen, ob es ein verlängertes Umtauschrecht geben wird, „da ja ab dem 16. Dezember bis zum 10. Januar die Filialen geschlossen sein werden“, wie sie auf Facebook schreibt. Schließlich müsste sie die Ware bis spätestens Anfang Januar zurückgegeben. Der Kundenservice habe der Frau nicht weiterhelfen können, und so wandte sich diese Redaktion mit der Frage der Kundin an H&M.

H&M: Eine Frau wollte noch eine Sache wissen, bevor das Modehaus wegen des Lockdowns schließt. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

H&M-Pressesprecherin Jennifer Kaz erklärt daraufhin auf Anfrage: „Um unseren Kundinnen und Kunden auch weiterhin ein möglichst unkompliziertes Einkaufserlebnis zu ermöglichen, haben wir unseren Service erweitert und bieten sowohl online als auch in unseren Geschäften vorübergehend ein verlängertes Umtauschrecht von 100 Tagen an.“ Dieses gelte für alle Käufe seit dem 1. Dezember 2020 - das 100-tägige Umtauschrecht gilt also nicht für die gekaufte Ware der H&M-Kundin.

Regelungen teils noch offen

Die Frage nach dem Umtauschrecht dürften sich ebenfalls Kunden anderer Geschäftsketten fragen. Diese Redaktion richtete die Frage deshalb auch an Primark. Die Modekette teilt dazu auf Anfrage mit: „Wir verlängern jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit unsere Rückerstattungs- und Umtauschrichtlinien und haben dies auch in diesem Jahr bereits getan.“ Kunden könnten gekaufte Artikel damit bis zum 31. Januar 2021 in jeder Primark-Filiale in Deutschland umtauschen.

Sämtliche Geschäfte, wie auch Saturn, stehen vor der zwangsweisen Schließung. (Symbolbild) Foto: imago images / Joko

Media Markt- und Saturn-Kunden müssen hingegen zumindest vorerst auf eine Information warten. Die Sprecherin der Media-Saturn-Holding GmbH äußerte sich in zu einem verlängerten Umtauschrecht zurückhaltend. Sie teilte auf Anfrage mit: „Die konkrete Auslegung der Entscheidung von Bund und Ländern geschieht stets auf Länderebene. Diese liegen uns allerdings noch nicht vor. Wir prüfen daher derzeit noch, welche Möglichkeiten wir unseren Kunden anbieten dürfen. Insbesondere hoffen wir dabei darauf, dass die Abholung onlinebestellter Ware (Click & Collect) bzw. der Umtausch bereits gekaufter Waren an separaten Abholstationen an unseren Märkten möglich sein wird.“

Und weiter: „Hierzu stehen wir mit den politischen Entscheidungsträgern auf Bundes- und Landesebene in einem engen Austausch.“ Über den Verbleib der Onlineshops ist indes klar, dass sie nach wie vor geöffnet bleiben würden. Auch die Kundenhotlines stünden weiter zur Verfügung, so die Sprecherin.

Die Unternehmen C&A, die Mayersche Buchhandlung, Thalia und Karstadt Kaufhof antworteten auf eine Anfrage dieser Redaktion vom frühen Montagnachmittag bislang nicht.