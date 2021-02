H&M: An neuem Produkt scheiden sich die Geister – „Meine Omi würde das vielleicht noch tragen“

Rund 24,8 Milliarden US-Dollar Umsatz macht H&M in einem Jahr. Nicht nur in Deutschland ist das schwedische Unternehmen sehr beliebt. Egal, ob alt oder jung, groß oder klein, kurvig oder schmal – fast jeder Besitzt mindestens ein Kleidungsstück von H&M.

Mit einem neuen Frühlings-Kleid sorgt der Modehersteller auf Facebook nun für große Diskussionen. Als H&M das neue Produkt präsentiert, wimmelt es nur so vor Kommentaren.

H&M: Große Kritik für den Modehersteller – „Ich frage mich wer sowas trägt?!“

„Bei all dem Schnee wünschen wir uns gerade, dass wir in dieses Kleid reinschlüpfen und uns in ein Blumenmeer fallen lassen können. Frühling, wir vermissen dich!“

Mit diesen vielversprechenden Worten kündigte H&M ein neues Frühlingsprodukt auf Facebook an.

-------------------------------

Das ist H&M:

H&M ist die Kurzform für Hennes und Mauritz

Der Firmensitz befindet sich in Stockholm, Schweden

H&M ist ein Textilunternehmen

Der Konzern verkauft Kleidung in 59 Ländern

-------------------------------

Das cremefarbene lange Kleid, welches knapp 80€ kosten soll, ist von oben bis unten bestickt mit Blumen, Blättern und Vögeln.

Nicht gerade eines von H&Ms Standardprodukten, aber ein Eyecatcher ist das neue Sommerkleid definitiv. So sehr, dass es für ordentlich Kritik im Netz sorgt.

+++ H&M: Kundin will im Online-Shop bestellen – als sie plötzlich DAS im Warenkorb bemerkt, wird sie sauer +++

„Das sieht nach Oma aus!“

„Ich denke ja immer noch, hässlicher geht's nicht. Aber ich werde immer wieder eines Besseren belehrt!“

„In welchem Jahrhundert leben wir noch nochmal?“

„Ich frag mich wer sowas trägt?“

Solche miesen Kommentare und viele weitere erhält H&M für sein neues Produkt. Damit hätte der Modehersteller wohl eher nicht gerechnet. Empört schießt H&M zurück.

H&M: „Irgendwie ein bisschen fehl am Platz“

„Fasching fällt doch dieses Jahr aus. Warum dann ein Kostüm kaufen?“, schreibt ein weiterer Kunde unter den Werbepost von H&M.

Das will der Modehersteller nicht auf sich sitzen lassen. Empört antwortet H&M auf diesen Kommentar:

H&M: Der Modehersteller will die Kritik für sein neues Kleid nicht auf sich sitzen lassen. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

„Der Witz ist bei deinem Kommentar wohl auch ausgefallen. Irgendwie ein bisschen fehl am Platz, so etwas unter ein traumhaftes Kleid zu posten, mit dem wir einfach nur auf den Frühling warten wollen.“

+++ H&M: Filialen schließen wegen Lockdown! Doch eine Kundin hat eine letzte wichtige Frage +++

Da hat es aber jemand ganz persönlich genommen. Doch Gott sei Dank scheiden sich bei dem Frühlingskleid die Geister. So sind erreicht H&M auch positives Feedback für das umstrittene Produkt:

-------------------------------

Mehr zu H&M:

H&M nimmt beliebte Linie aus den Filialen – Kundinnen reagieren entrüstet „Ich bestelle gar nichts mehr“

H&M: Kundin kauft im Online-Shop – doch diese Neuerung gefällt ihr gar nicht

H&M: Online-Kunden stinksauer! Sie sollen doppelt zahlen – weil sie DAS ausgewählt haben

-------------------------------

„Hab es und ich liebe es“

„Dieses Kleid würde super für einen tollen Sommerabend auf der Veranda passen. An einem tollen See mit einem Glas Wein.“

„Wäre ein tolles Standesamtkleid“

„Tolle Kleid!!! Ich liebe H&M“

Zum Glück hat ja jeder Mensch seine individuellen Vorlieben, weshalb sich über Geschmack streiten lässt.

Den ein oder anderen modeverrückten Träger wird das neue Frühlingskleid von H&M schon finden. (mkx)