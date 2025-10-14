Fabian (8) aus Güstrow tagelang vermisst – Kinderleiche entdeckt ++ Ermittler vermuten Verbrechen

Seit Tagen läuft die Suche nach dem gerade mal achtjährigen Jungen Fabian aus Güstrow. Der Junge war am Freitag (10. Oktober) zuletzt gesehen worden, als er die Wohnung seiner Mutter verließ, danach verlief sich seine Spur.

In Güstrow löste das eine große Suchaktion aus. Seit Tagen durchsuchten Ermittler die Stadt, einen See und weitere Gebiete ab. In einem Waldstück haben die Einsatzkräfte am Dienstag (14. Oktober) eine Kinderleiche gefunden. Laut Polizei handelt es sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um den vermissten Fabian.

Fabian (8) aus Güstrow vermisst

Am vergangenen Freitag hatte Fabians Mutter den Jungen bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem er das Haus verlassen, aber nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause zurückgekehrt war.

Zahlreiche Einsatzkräfte suchten daraufhin tagelang fieberhaft in Güstrow und Umgebung nach dem vermissten Kind. Allein am Montag sollen laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur 200 Einsatzkräfte bei der Suchaktion im Einsatz gewesen sein. Eine Suche am Inselsee mit Leichenspürhunden am Stadtrand verlief am Montag ergebnislos. Auch Taucher fanden im See keine näheren Hinweise auf den Jungen.

Anwohner liefert Hinweis

Auch die Umgebung Güstrows wurde abkribisch nach dem vermissten Kind abgesucht. Dabei nahmen die Kräfte auch Wälder und leerstehende Häuser ins Visier. Doch erst der Hinweis eines Anwohners soll den Durchbruch gebracht haben.

Denn er hatte sich am späten Dienstagvormittag mit einem Hinweis an die Ermittler gewandt. In einem Waldgebiet konnten sie so die Kinderleiche finden. Eine Obduktion soll zeitnah definite Gewissheit bringen, ob es sich bei dem toten Kind wirklich um den vermissten Fabian aus Güstrow handelt.

Laut einer aktuellen Mitteilung der zuständigen Staatsanwaltschaft und Polizei Rostock gehen die Ermittler von einem Verbrechen aus. Weitere Hintergründe sind aber bis dator noch unklar. Die Ermittlungen dauern aber weiter an. (mit dpa)