Fans warten gespannt auf GTA 6 – dann folgt die bittere Nachricht

Die Fangemeinde von „Grand Theft Auto“ ist Geduld gewohnt, doch die jüngste Nachricht sorgt für eine herbe Enttäuschung. Der heiß ersehnte sechste Teil der legendären Actionspiele lässt länger auf sich warten als erwartet.

Statt wie angekündigt im Mai 2025 soll „GTA 6“ – bzw. „Grand Theft Auto VI“ – erst am 19. November 2026 erscheinen. Das teilte Entwickler Rockstar Games mit und begründete die erneute Verzögerung damit, das Game weiter perfektionieren zu wollen.

GTA 6 erneut verschoben

Schon jetzt ist „GTA 6“ eines der meistdiskutierten Spiele weltweit. Nach dem Erfolg von „GTA V“, das 2013 veröffentlicht wurde, sind die Erwartungen an den neuen Teil riesig. Fans hoffen auf eine innovative offene Welt, spannende Missionen und zahlreiche Möglichkeiten, sich abseits der Hauptstory zu beschäftigen – Merkmale, die „Grand Theft Auto“ zum Kultstatus verholfen haben.

Besonders enttäuscht zeigt sich die Community angesichts der langen Pause seit dem letzten Serienableger. Die Verschiebung kommt für viele einem kleinen Schock gleich. Der Chef des Mutterkonzerns Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, räumte in einem Interview mit der Webseite „Gamesbeat“ die extremen Ansprüche der Spieler ein: „In den zusätzlichen Monaten werde man das Spiel weiter aufpolieren können.“ Doch die Aussagen trösten nicht jeden – die Aktie von Take-Two reagierte prompt mit einem Einbruch von mehr als sechs Prozent.

Während große Spiele-Produktionen immer wieder Verzögerungen erleben, machen die Verantwortlichen bei Rockstar keinen Hehl daraus, dass sie „GTA 6“ zum besten Spiel der Reihe machen wollen. Die Entwickler streben ein Erlebnis an, das aktuelle Maßstäbe in der Gaming-Welt übertreffen soll. Erste Eindrücke aus einem veröffentlichten Trailer zeigen eine fiktive Version von Miami als Schauplatz, die mit detaillierten Umgebungen und actiongeladenen Szenen beeindruckt.

Miami und ein neuer GTA-Stil

Mit „GTA 6“ erwartet Spieler eine aufregende Reise in die neue Welt von „Vice City“. In den kurzen Ausschnitten aus dem Trailer sind rasante Autofahrten, luxuriöse Motorboote, imposante Strände und wilde Tierwelt mit Krokodilen zu sehen. Zum allerersten Mal tritt eine weibliche Protagonistin in Erscheinung: Lucia, die nach bisherigem Stand einen zentralen Part der Geschichte einnimmt. Doch wie genau die Handlung gestaltet ist, bleibt noch streng geheim.

„Grand Theft Auto“ steht seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1997 für Freiheit und jede Menge Spielspaß. Ob Golf, Tennis oder illegale Rennen – die bisherigen Spiele boten immer eine riesige Bandbreite an Freizeitaktivitäten. Die Fans hoffen, dass die lange Entwicklungszeit von „GTA 6“ eine neue Dimension dieser Üppigkeit und Vielfalt ermöglicht.

Die Enttäuschung über die Verschiebung ist dennoch groß. Schließlich musste die Community mehr als ein Jahrzehnt auf ein Nachfolger-Spiel zum Megahit „GTA V“ warten. Ob die zusätzliche Wartezeit den hohen Erwartungen gerecht wird, bleibt abzuwarten – eines ist jedoch sicher: Die Vorfreude auf „GTA 6“ bleibt ungebrochen. (mit dpa)