GTA 6 erneut verschoben: Doch es kommt noch viel schlimmer

Diese Woche mussten Gamer auf der ganzen Welt eine bittere Pille schlucken: Die Veröffentlichung von GTA 6 wurde erneut verschoben – das Spiel soll nun erst am 19. November 2026 erscheinen. Doch diese Ankündigung blieb nicht ohne Folgen. Plötzlich sank die Aktie des Mutterkonzerns „Take-Two“ deutlich.

Nicht nur Fans sind enttäuscht, dass GTA 6 erneut verschoben wurde. Bei der ersten Enthüllung im Jahr 2023 war die Vorfreude noch groß – bei den Game Awards 2024 gewann GTA 6 sogar den Preis für das meist erwartete Spiel des Jahres. Damals war noch von einem Release im Herbst 2025 die Rede. Dieses Veröffentlichungsdatum wurde später auf Mai 2026 verschoben. Diese Woche teilte der Entwickler Rockstar Games mit, dass sich die Veröffentlichung erneut verzögern wird (wir berichten >>>).

Verschiebung von GTA6 lässt Aktien sinken

Mit Folgen an der Börse! Nur eine Minute nach dieser Ankündigung sank die Aktie des Unternehmens Take-Two deutlich. Der Kurs fiel von 222,30 Euro auf 203,20 Euro, also einem Minus von fast neun Prozent, wie „BILD“ berichtet. GTA 6 wird von Rockstar Games entwickelt, einem Tochterunternehmen von Take-Two Interactive.

Der plötzliche Kursrutsch wird von Analysten als „Frustreaktion“ des Marktes bewertet. Viele Investoren hatten fest mit einer Veröffentlichung von GTA 6 im Mai gerechnet. Die Nachricht der erneuten halbjährigen Verzögerung sorgte auch bei ihnen für Enttäuschung – und wirkte sich dementsprechend auch auf den Aktienkurs aus.

Proteste nach Entlassungen bei Rockstar Games

Und auch bei dem Entwickler Rockstar Games gibt es aktuell so einige Probleme, die sich auf die Entwicklung von GTA 6 auswirken könnten. Bereits im Oktober wurde bekannt, dass Rockstar Games sich von 30 Mitarbeitern trennen musste. Laut Angaben des Unternehmens, weil diese vertrauliche Informationen in öffentlichen Foren geteilt haben sollen.

Allerdings erklärte die Unabhängige Arbeiter-Gewerkschaft Großbritanniens, dass es sich dabei lediglich um eine private Chatgruppe auf Discord gehandelt haben soll. Dort hätten sich die entlassenen Mitarbeiter des GTA-Entwicklers über die Arbeitsbedingungen ausgetauscht.

Seit den Entlassungen kommt es zu Protesten vor den Büros von Rockstar North in Edinburgh und von Take-Two in London, wie „BILD“ berichtet. Die Demonstranten tragen Banner mit Kritik am Unternehmen und zünden Rauchfackeln. Sie fordern, dass die entlassenen Mitarbeiter wieder eingestellt werden sollen.