Robert Habeck wird per Videochat interviewt – plötzlich passiert etwas Peinliches im Hintergrund

Grünen-Chef Robert Habeck hat sich in einem Interview den Fragen von Markus Feldenkirchen vom Nachrichtenmagazin „Spiegel“ zum Thema Corona-Krise gestellt. Es geht unter anderem um die wirtschaftlichen Probleme des Landes. Doch als das Interview eine unerwartete Wendung nimmt, kann der Grünen-Chef nur mit dem Kopf schütteln.

Wie viele wurde das Interview per Videochat geführt. In dem Interview mit „Spiegel“-Redakteur Markus Feldenkirchen passierte Robert Habeck jedoch etwas, was alle, die im Home Office arbeiten, fürchten.

Denn während Feldkirchen dem Grünen-Chef gerade eine Frage stellt, öffnet sich plötzlich im Hintergrund die Tür. Für eine Sekunde sieht man kurz einen jungen Mann. Habeck winkt nach hinten und signalisiert, dass der Mann wieder gehen soll.

Robert Habeck und Annalena Baerbock teilen sich den Vorsitz der Grünen. Foto: imago images / teamwork

Robert Habeck: Sohn crasht Interview von Grünen-Chef

Doch das scheint nicht angekommen zu sein. Die Tür öffnet sich erneut. Mit nacktem Oberkörper läuft der junge Mann, Habecks Sohn, ganz lässig an der Kamera vorbei. Grünen-Chef Habeck kann nur mit dem Kopf schütteln. Er sagt: „Du bist jetzt voll im Fernsehen.“

„Du bist jetzt voll im Fernsehen!“



Es gibt endlich ein deutsches Äquivalent zum „Children interrupt BBC News Interview“. In den Hauptrollen: ein kopfschüttelnder Robert Habeck und einer seiner Söhne. Mit dabei: @MFeldenkirchen. Gerade live in diesem Fernsehen @derspiegel pic.twitter.com/1MML6qTcnM — Ann-Katrin Müller (@akm0803) April 22, 2020

Anstatt zu lachen, sagt der Reporter nur: „Das erleben wir in dieser Zeit, dass auch mal überraschender Besuch dazwischenkommt, das kennen wir, glaube ich, alle.“ Scheint also keine Seltenheit zu sein.

--------

Das sind Die Grünen:

Die politische Partei wurde 1980 in Karlsruhe gegründet

1993 vereinigten sich die Grünen mit Bündnis 90

Vorsitzende sind Robert Habeck und Annalena Baerbock

Die Umweltpolitik steh bei den Grünen im Vordergrund

Die Grünen haben 67 Sitze im Bundestag und 263 im Landtag inne

--------

Grünen-Chef ist nicht alleine

Einen ähnlichen Fall, der Berühmtheit erlangt hat, passierte Professor Robert Kelly bei einem Interview mit BBC Friday. Während einer Live-Schalte kam erst seine Tochter in das Arbeitszimmer. Kurz danach folgte der jüngste Sprössling mit einer Laufhilfe. Völlig fassungslos hastet Kellys Ehefrau hinterher und zieht die Kinder aus dem Zimmer.

Auch hier wurde das Interview durch den Nachwuchs gecrasht.

Was viele lustig und sympathisch bei Kelly fanden, kritisieren die Twitter-Nutzer bei Grünen-Chef Habeck.

Hier einige Kommentare:

„Sowas kommt sympathisch rüber, das weiß auch der Habeck. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das aus Versehen passiert ist.“

„Junge, komm mal rein, während der Papa das Interview gibt, dann redet man mehr über mich.“

„Gut, dass er ne Hose anhat.“

„Was Politiker nicht alles für Aufmerksamkeit tun....“

------

Top-News:

Maischberger (ARD): Pandemie-Experte mit beunruhigender Wahrheit – „Die Wahrscheinlichkeit, dass ...“

Markus Lanz: Corona-Experte gesteht – „Wir müssen offen zugeben, dass ...“

Coronavirus: Vater (91) überlebt Covid-19 – als sein Sohn ihn sehen will, folgt der schmerzhafte Schock

------

Andere wiederum finden die Situation lustig. Kommentar: „So ist das reale Leben.“ Doch die Grünen lassen sich nicht lumpen. Sie reagieren prompt auf die kritischen Kommentare und posten ein Schild mit der Aufschrift: „On Air. Bitte nicht stören.“

+++ Coronavirus in Deutschland: Fatale Prognose für den Sommer! Experten sind sicher, dass ... +++

Dazu schreiben die Grünen: „Unsere Bastelvorlage für die nächste Videokonferenz. #ausgruenden #servicetweet.“ Ob Absicht oder nicht, lustig werden solche Situationen wohl immer sein. (ldi)