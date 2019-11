Großbritannien: Räuber knacken Lieferwagen – Du errätst NIE, was sie daraus stehlen

Unfassbar! Was Diebe aus einem Lkw stehlen, ist wirklich krass! Die Polizei sucht nun die dreisten Lieferwagen-Knacker, berichtet das Medium Lad Bible aus Großbritannien.

Großbritannien: Diebe stehlen Dinge im Millionen-Wert

Dass Pakete und Briefe zu Weihnachten verschwinden, ist nicht neu. Besonders interessiert sind Diebe an Elektrogeräten und Geld-Umschlägen. Doch dieser Fall aus Großbritannien bietet etwas ganz Anderes.

An einer Raststätte in Northamptonshire, in der Nähe von Cambridge, knackten Unbekannte einen Lkw und klauten Ware im Wert von einer Millionen Pfund. Das sind umgerechnet über 1,1 Millionen Euro!

Sexspielzeug im Wert von über 1,1 Millionen Euro wurden geklaut. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

Die Polizei von Großbritannien fahndet öffentlich nach den Dieben. Was sie entwendet haben? Sexspielzeug! Dildos, Vibratoren und Liebes-Eier wurden von der britischen Firma Rocks Off Ltd geklaut. Der Lkw sollte die Ware von der Stadt Felixstowe, in der Region Suffolk, zum Unternehmen liefern.

Was die Diebe mit dem Sexspielzeug vorhaben, bleibt offen. Laut Lad Bible sollen sich Zeugen, die etwas wissen, bei der Polizei melden.