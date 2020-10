Großbritannien: Menschen schauen in Schaufensterscheibe von Geschäft – dann brechen sie in Lachen aus

In Großbritannien kam es zu einer sehr skurrilen Situation.

Als einige Menschen, die in Großbritannien durch eine Fußgängerzone bummelten, diese Szene sehen, müssen sie einfach nur lachen.

Großbritannien: Menschen bummeln durch Fußgängerzone

Wie „The Sun“ berichtet, ereignete sich der Vorfall in Swindon (Großbritannien).

---------------

Das ist Großbritannien:

Großbritannien umfasst England, Schottland, Wales und Nordirland

Die Hauptstadt ist London

Es umfasst eine Fläche von etwa 242.485 Quadratkilometern

Etwa 66,65 Menschen leben in Großbritannien

Regierungschef ist derzeit Boris Johnson

---------------

Dort hatten sich einige Briten etwas Lustiges für ein Schaufenster in einer Fußgängerzone ausgedacht. Die Szene verbreitete sich in den sozialen Netzwerken sehr schnell.

Großbritannien: Schaufenster-Puppen werden ausgerechnet so aufgestellt

In der Fußgängerzone von Swindon befindet sich ein Laden, der wegen der Corona-Krise bereits seit April nicht mehr geöffnet hat. Mehr als 50 Jahre gab es bereits den Laden in dem Stadtzentrum von Swindon.

---------------

Weitere News:

Corona: Knallhart-Maßnahmen in England – SO will die Polizei an Weihnachten durchgreifen

Penny: Kundin nach Einkauf stinksauer – als der Discounter reagiert, eskaliert es

Wetter: Experten entdecken besorgniserregendes Phänomen – es bringt uns alle in große Gefahr

---------------

Dieser Umstand wurde nun von einigen Witzbolden dazu genutzt, um die in dem Laden noch vorhandenen Schaufensterpuppen auf eine ganz bestimmte Art und Weise anzuordnen. Bei ihrem Werk ordneten sie die Puppen so an, als ob sie Sex haben würden. Wer nun denkt, dass diese Aktion auf viel Unverständnis stieß, liegt falsch.

Think Swindon Debenhams may have just made their window-dressers redundant pic.twitter.com/nG9T6Y5qEU — Pete Berry (@PeteOnTheA419) October 27, 2020

Großbritannien: Witzbolde sorgen für einen Internet-Hit

Fotos von der Aktion verbreiteten sich unter dem Titel „Der erste Einzelhandels-Sexclub von Swindon“ über die sozialen Netzwerke. Die meisten User fanden die Aktion sehr witzig und kommentierten, dass sie sehr lachen mussten. „Urkomisch! In diesen Tagen des Untergangs und der Finsternis müssen wir manchmal unserer Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe laut gelacht“, schrieb beispielsweise ein Mann.

Großbritannien: Für den Scherz wurden Schaufensterpuppen benutzt. (Symbolbild) Foto: imago images / Thea Photography

Aber nicht für alle Besucher der Fußgängerzone war diese Situation so witzig. Laut „The Sun“ hielten Eltern, welche mit ihren Kindern an dem Geschäft vorbeiliefen, diesen die Augen zu. Wie die Witzbolde in das Geschäft gelangten und ob das Ganze von der Polizei verfolgt wird, ist leider nicht bekannt. (gb)