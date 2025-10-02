Grippewelle greift um sich – Experten warnen: „So gefährlich“

Die Tage werden kürzer, die Mützen kommen wieder zum Einsatz – und mit den sinkenden Temperaturen steigt auch das Risiko für Infekte. Und mittlerweile sind die Wartezimmer, laut Mikrobiologin Heidrun Peltroche, aktuell gut gefüllt.

Das ist für sie auch nicht weiter verwunderlich, denn die Hochphase der Atemwegserkrankungen beginnen meist ab der 40. Kalenderwoche. Doch nun warnen die Experten – viele sollten handeln.

Influenza, Grippe und RSV: Grippewelle im Vormarsch

Viele denken bei der Grippe an ein bisschen Husten und Fieber. Doch die echte Influenza ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Sie kann nicht nur tagelang ans Bett fesseln, sondern bei Risikogruppen auch schwere Komplikationen wie Lungenentzündungen, Herzinfarkte oder sogar Schlaganfälle auslösen. Dabei gehören vor allem Menschen ab 60 Jahren zur Risikogruppe – bei ihnen kann eine Grippe nämlich richtig heftig verlaufen. Auch wer mit chronischen Krankheiten wie Diabetes, Herzproblemen oder Asthma zu tun hat, sollte nicht lange zögern.

Aber auch Schwangere sollten sich unbedingt schützen – nicht nur sich selbst, sondern auch das ungeborene Kind. Auch das RSV-Virus (Respiratorisches Synzytial-Virus) ist diesen Herbst wieder auf dem Vormarsch – und wird oft unterschätzt, es ist nämlich laut „rbb“ „so gefährlich“. Lange galt es nämlich als typische Kinderkrankheit, doch inzwischen weiß man: Gerade für ältere Menschen und Kinder kann auch das RSV gefährlich werden. Doch zum Glück gibt es inzwischen einen Impfstoff, der ab 75 Jahren oder bei bestimmten Vorerkrankungen kostenlos zur Verfügung steht.

Grippeimpfung: HIER sollte man sich impfen

So berichtet auch Astrid Tributh, dass aktuell rund 90 Prozent ihrer Patienten mit Erkältungssymptomen in die Praxis kommen. Viele seien einfach „anfälliger, weil sie gestresst sind“. Der Körper reagiert – und das Immunsystem braucht Unterstützung. Deshalb empfehlen Fachleute: Wer sich gegen Grippe impfen lässt, sollte auch gleich an die Corona-Auffrischimpfung denken. Beide Impfungen können problemlos am selben Termin erfolgen – ein doppelter Schutz für die kalte Jahreszeit!

Doch nun zur wichtigen Frage: Wann ist der beste Zeitpunkt für die Grippeimpfung? Nun, idealerweise zwischen Oktober und Mitte Dezember. Was viele nicht wissen ist, dass viele Apotheken mittlerweile Grippetests anbieten – für alle, die wissen wollen, ob es „nur“ eine Erkältung oder doch Influenza ist.

Eines ist sicher: Die kalte Jahreszeit kommt. Und mit ihr eben auch die Zeit voller Viren, Hustenattacken und vollbesetzte Wartezimmer. Wer schlau ist, setzt nicht nur auf Schal und Tee, sondern auch auf Schutz von innen: Grippeimpfung, Corona-Booster und im besten Fall gleich noch den Check beim Arzt oder der Apotheke mitnehmen. Denn ganz ehrlich: Niemand will seine Freizeit mit Fieber auf der Couch verbringen.



