Schon zwei Tote! Heftiges Virus geht in Griechenland um – Urlauber in Gefahr

Das West-Nil-Virus hat in Griechenland bereits zwei Todesopfer gefordert. Beide Patienten, über 78 Jahre alt, erlitten eine Infektion ihres zentralen Nervensystems. In diesem Jahr wurden laut der griechischen Gesundheitsbehörde bisher 47 Fälle gemeldet, einige mit schweren Verläufen. Urlauber sind ebenfalls vor einer Ansteckung nicht sicher.

Die Dunkelziffer der Infizierten dürfte allerdings deutlich höher sein. Viele Betroffene zeigen keine Symptome oder nur leichte Beschwerden wie Kopf- und Gliederschmerzen.

West-Nil-Virus: Gefahr für Urlauber?

Vor allem ältere Menschen und Personen mit bestehenden Vorerkrankungen sind von schweren Krankheitsverläufen betroffen, die auch hohes Fieber verursachen können.

Die meisten Infektionen treten in ländlichen Gebieten um Athen und in Mittelgriechenland auf. Da sich das Virus über Mückenstiche verbreitet, sollten Reisende in ihren Unterkünften Moskitonetze nutzen. Auch das Auftragen von Mückenschutzmitteln ist wichtig, um während des Urlaubs eine Infektion zu vermeiden.

Sicherheit im Urlaub: Mückenschutz nicht vergessen

Die griechischen Gesundheitsbehörden raten weiterhin zur Vorsicht. Urlauber, die sich in betroffenen Regionen aufhalten, sollten besonders wachsam sein. Ein Aufenthalt in der Natur kann das Risiko erhöhen, gestochen zu werden. Proaktive Maßnahmen schützen Reisende vor möglichen gesundheitlichen Komplikationen.

Wer seinen Urlaub in Griechenland plant, sollte sich über das West-Nil-Virus informieren. Präventive Hygiene und Schutzmaßnahmen können helfen, die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren.

Besonders Ältere oder gesundheitlich vorbelastete Menschen sollten auf ausreichenden Schutz achten. So kann man den Aufenthalt möglichst risikofrei und erholsam gestalten (mit dpa).

