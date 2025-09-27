Beliebte Griechenland-Insel hebt Preise an – Deutsche reisen jetzt lieber HIER hin

Griechenland gehört seit eh und je zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Jährlich reisen Millionen deutsche Urlauber auf die Inseln im Mittelmeer – besonders beliebt sind und bleiben Rhodos, Kreta, Mykonos oder Santorini.

Doch vor allem letztgenannte Insel hat in den vergangenen Monaten und Jahren einen bitteren Rückgang an Urlaubern zu verzeichnen. Stattdessen kommt eine andere Griechenland-Insel immer mehr in den Trend.

Griechenland-Insel verliert immer mehr Besucher

Die Urlaubssaison 2025 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Die Sommerurlaube und somit die meisten Reisen nach Griechenland sind langsam vorbei. Für bestimmte Inseln war die Saison 2025 jedoch eine bittere Saison: So musste Santorini laut des Instituts des Verbandes griechischer Tourismusunternehmen beispielsweise ein Minus von 14,7 Prozent verzeichnen.

Knapp 15 Prozent weniger Besucher kamen also auf die Trauminsel im Mittelmeer. Der Hauptgrund: die hohen Preise vor Ort. Sowohl die Flüge und Unterkünfte als auch die Restaurants auf Santorini sind enorm teuer geworden und werden immer teurer. Viele Deutsche können und wollen dies nicht mehr bezahlen.

++ Griechenland-Flieger will nach Düsseldorf – an Bord kommt plötzlich alles ganz anders ++

Die Alternativen sind vielfältig, schließlich gibt es zig schöne Inseln in Griechenland. Eine Insel, die in den vergangenen Monaten ein Plus an Besucherzahlen zu verzeichnen hat, ist Thassos. Die kleine Insel im Norden des ägäischen Meers erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Griechische Inseln bleiben heiß begehrt

Laut der „Griechenland Zeitung“ verzeichnete Thassos in der Hauptsaison von Juni bis August rund anderthalb Millionen Besucher – etwa 100.000 mehr als im Vorjahr. Unter Bezugnahme auf die Hafenbehörde Kavala wird die Insel auch bei Deutschen immer beliebter.

Weitere News:

Neben den bekannten Hauptinseln richtet sich der Blick der Deutschen also auch auf die Insel Thassos. An dem Fakt, dass die griechischen Inseln weiter massig Deutsche anziehen, ändert sich jedoch wenig. Auch in 2026 dürfte es viele Deutsche wieder an das Mittelmeer ziehen.