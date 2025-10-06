Griechenland-Urlauber fassungslos: „Preise explodieren“

Egal, ob du ein Strandliebhaber, Partygänger, Aktivurlauber oder Ruhesuchender bist. In Griechenland kann jeder seinen ganz persönlichen Traumurlaub verbringen – kein Wunder, dass Griechenland zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen gehört.

Doch nun postet ein Urlauber seinen Kassenzettel auf Facebook – die Preise sorgen schnell für eine ausschweifende Diskussion.

Urlaub in Griechenland: Sonne, Strand und günstiges Essen?

Wusstest du, dass Griechenland weit mehr ist als nur Sonne, Strand und Inseln? Tatsächlich ist das Land zu einem Großteil gebirgig – ganze 80 Prozent der Fläche sind von Bergen durchzogen! Der höchste unter ihnen? Der sagenumwobene Olymp, der sich mit stolzen 2.917 Metern in den Himmel reckt. Damit ist er nur knapp niedriger als Deutschlands Zugspitze.

++ Auch spannend: Pflicht im Griechenland-Urlaub! Wer sie missachtet, riskiert saftiges Bußgeld ++

Und wer sich noch an die Zeit vor dem Euro erinnert, weiß: Mit der alten Währung, der Drachme, konnte man im Urlaub in Griechenland richtig gut leben – besonders als Tourist. Seit der Umstellung auf den Euro sieht das natürlich etwas anders aus. Neulich teilte ein User auf Facebook den Kassenbon eines Restaurantbesuchs während seines Urlaubs – und die Gesamtsumme sorgte prompt für reichlich Gesprächsstoff im Netz.

Restaurant-Bon löst Diskussion aus

So fängt er an zu schildern: „Ich muss heute auch etwas loswerden: Wir waren heute mittags in einem kleinen Dorf zum Essen und haben für zwei Hauptspeisen, zwei Cola und einen halben Liter Wein 26 Euro bezahlt. Die Preise explodieren zurzeit in Griechenland.“ Ein Preis unter 30 Euro, also gerade mal 14 Euro pro Person, ist ein absoluter Schnapper, wie schnell auch andere finden.

So schreibt ein Nutzer: „26 € findest du teuer? Ist ja wohl kaum dein Ernst.“ Ein anderer meint entsetzt: „Ist das ernst gemeint?“ Ein weiterer Nutzer fügt mit deutlichem Sarkasmus hinzu: „Heftige Kostenexplosion. Im Dezember 2024 zahlten wir noch 27 Euro für zwei Personen, ohne Wein.“

Der Facebook-Nutzer hat seinen Beitrag natürlich ironisch gemeint, wie er schnell offenbart. So betonte er unter einem der zahlreichen empörten Kommentare: „Ich wollte nur aufzeigen, dass man günstig in Griechenland essen kann.“ Somit ist klar: Er wird wohl noch öfter Urlaub in dem Land machen.



