Kreta-Urlauberin geht zum Strand und ist stinksauer – „Ich bin es wirklich leid!“

Die beliebte griechische Urlaubsinsel Kreta lockt Jahr für Jahre viele Reisende an – vor allem in den Sommermonaten. Auch aus Deutschland fliegen etliche Urlauber immer wieder auf die Insel im Mittelmeer. Teilweise mehrmals im Jahr oder alle Jahre wider.

So auch eine Urlauberin, die nach eigenen Angaben bereits mehr als zehnmal auf der schönen Insel war. In diesem Jahr machte sie jedoch auf Kreta eine Erfahrung, die sie sehr verärgerte.

Kreta-Urlauberin von Starkwind auf der Insel genervt

Mit diesem Problem wandte sie sich sogar an andere Kreta-Kenner: Eine Urlauberin hatte während ihrer Zeit in der Stadt Tsoutsouros mit einem Naturphänomen zu kämpfen, das ihr mächtig auf den Wecker ging: der Starkwind. An den Stränden und der Küste Kretas habe in dieser Region enorm viel gewindet. Das störte sie – schließlich war das Entspannen am Strand so nicht möglich.

„Ich bin es wirklich leid“, schreibt eine Urlauberin in einer Facebookgruppe, in der sich Kreta-Urlauber regelmäßig über alle möglichen Themen austauschen. Unter anderem über das Wetter auf der Insel. „Ins Wasser kann man nicht gehen, den Hotelpool mag ich nicht als Alternative nutzen“, so die verärgerte Urlauberin weiter.

Wind-Diskussion unter Facebook-Post

Andere Urlauber meldeten sich unter dem Post – die allermeisten hatten mit dem Wind kein allzu großes Problem. „Im Norden ist es heute ’still ruht der See'“, schreibt ein Kreta-Urlauber. „Das ist vollkommen normal auf Kreta„, so eine andere. Der Tenor vieler User: Von Wind ist bei ihnen derzeit keine Spur.

Auf Inseln wie Kreta ist es wahrlich nicht unüblich, dass es an gewissen Tagen mal ein wenig stürmischer zugehen kann. „Ich bin etwa zum 15. Mal auf Kreta. So viel Wind hatte die 13 Mal vorher noch nie“, machte die Urlauberin jedoch deutlich. Und doch wird sie ihre Zeit auf der griechischen Insel wohl einmal mehr genossen haben.