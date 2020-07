Griechenland: Junge Frau verliebt sich auf Kreta – zehn Jahre später macht sie DAS

Kreta. Dass Liebe auch jahrelange Zeiträume überdauern kann, zeigt diese bewegende Geschichte aus Griechenland.

Im August 2010 machte eine junge Frau, damals wahrscheinlich eher eine Jugendliche, im Hotel „Cactus Beach“ auf Kreta Urlaub mit ihren Eltern. Doch dort in Griechenland traf sie zufällig einen Jungen, den sie offenbar auch ein Jahrzehnt später nicht vergessen kann.

Griechenland: Nach zehn Jahren – Frau denkt noch immer an Urlaubsbekanntschaft

Deshalb wagt die Frau nun das auf den ersten Blick Unmögliche: Zehn Jahre später versucht sie über Facebook, jenen jungen Mann zu finden, der einst am Mittelmeer ihr Herz eroberte. Doch eines der vielen Probleme bei diesem Vorhaben: Die beiden haben damals offenbar nie ein Wort miteinander gesprochen!

Der Strand von Malia – weniger als drei Kilometer von dem Hotel entfernt, in dem die junge Frau einst jenen Jungen sah, den sie bis heute nicht vergessen kann. Foto: imago images / Norbert Schmidt

„Wir hatten über längere Zeit Blickkontakt“, schreibt die Frau auf Facebook über die gemeinsame Zeit im Hotel. „Du (ca. 17-19) warst mit deiner Freundin und Familie dort.“ Anfangs sei er ihr gar nicht aufgefallen. Doch dann bemerkte sie, wie er immer öfter zu ihr geschaut hatte – was bei ihrem jüngeren Ich einige Gefühle auslöste. „Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, weil du eine Freundin hattest, und ich dachte es ist sinnlos“, gibt sie zu.

Sie kennt nicht einmal seinen Namen

Doch dann schüttet sie vollends ihr Herz aus: „Dieser Moment an meinem letzten Abend, als du die Karte nicht mehr reingebracht hast und du dich dann am letzten Tag in der Früh umgedreht hast, wie du an uns vorbeigegangen bist, war ich danach richtig fertig.“ Vor ihrer Abreise habe sie ihn nicht mehr finden können, sie kennt nicht mal seinen richtigen Namen, vermutet nur, ein „Rafael“ aufgeschnappt zu haben.

„Da ich dich nach Jahren immer noch nicht vergessen kann, suche ich dich hier und hoffe das du es liest oder jemand, der dich kennt“, meint die junge Frau am Ende.

Nutzer in den Kommentaren wünschen viel Glück

Der unwahrscheinliche Glücksfall, dass sich Rafael sofort in den Kommentaren bei der jungen Frau meldet, ist natürlich nicht eingetreten. Dafür erntet sie von den anderen Usern jede Menge Mitgefühl und Erfolgswünsche:

Uiii etwas lange zurück! Aber auf jedenfall viel Glück bei der Suche!

Ich wünsche Dir ganz viel Glück! Ein Versuch ist es in jedem Fall wer, wenn man jemanden 10 Jahre nicht vergessen kann. Allerdings wäre eine Suche, mit einem Bild von Dir damals, vielleicht hilfreicher. Toi, Toi, toi... Ich drücke die Daumen!!

Putzig, er muss ja Eindruck bei dir hinterlassen haben, dass du ihn sogar schon 10 Jahre nicht vergessen konntest! Ist dir wohl in der Zwischenzeit kein besser Typ über die Füße gelaufen? Das ist aber schade. War es wohl von deiner Seite Liebe auf den ersten Blick? Gibt es sowas überhaupt? Vielleicht. Viel Erfolg bei der Suche!

Eine Rückmeldung könnte der liebeskranken Frau ganz besonders Hoffnung machen. Eine Nutzerin erzählt, dass sie ihren Partner vor 38 Jahren in einer Hoteldisco kennengelernt hatte, aber beide seien zu jung für richtige Beziehung. „Nach zwei Ehen fand ich ihn auf Facebook“, erzählt sie dann. „Wir hatten die gleichen Gefühle immer noch. Auch er war zweimal verheiratet, hat immer etwas vermisst, wie ich.“ Seit drei Jahren sind die beiden nun zusammen, die Hochzeit steht bevor.

Es gibt sie also doch noch – die großen romantischen Liebesgeschichten. Drücken wir ihr alle Daumen, dass sie ihren Rafael noch findet. (at)