Gras: Mann raucht einen Joint – plötzlich passiert DAS mit seinem Penis

Ein Mann (32) aus den USA hat sich genüsslich einen Joint reingezogen – und mit der vollen Dröhnung Gras für eine wissenschaftliche Sensation gesorgt, die er wohl nur optisch (wenn überhaupt) positiv fand, denn: Nach dem Kiffen hatte er eine Dauer-Erektion! Und das stundenlang. Das berichtet das Magazin „Journal of Cannabis Research“.

Gras: Mann kriegt nach dem Kiffen Dauer-Erektion

Das Phänomen, nach dem Gras rauchen einen Dauer-Ständer zu haben, nennt sich in der medizinischen Fachsprache Priapismus. Eine schmerzhafte Erektion des Penisses, die keinen sexuellen Hintergrund hat und über Stunden anhält.

Marihuana als Grund für eine Erektion? (Symbolfoto) Foto: imago images / Insidefoto

„Es ist der erste bekannte Fall von Priapismus in Verbindung mit Cannabis bei einem Patienten, bei dem alle anderen bekannten Ursachen ausgeschlossen werden konnten“, so die Ärzte vom Coliseum Medical Centers in Macon (US-Bundesstaat Georgia).

Patient hat schon als Jugendlicher darunter gelitten

Laut dem Magazin-Bericht hatte der „Patient“ schon mit 16 mit dem Kiffen angefangen. Schon damals hatte er unter wiederkehrenden Priapismus gelitten, der aber weniger als vier Stunden dauerte und keine medizinische Behandlung erfordert hatte. In seinen Zwanzigern hatte er das Kiffen unterbrochen, entsprechend ist auch der Priapismus ausgeblieben – allerdings nur bis jetzt.

Die Forscher können noch nicht sagen, warum der Priapismus durch Cannabis verursacht wurde. Sie sind sich aber sicher, dass es einen „überzeugenden Zusammenhang“ gibt. Andere Drogen oder Medikamente wurden bei dem Patienten nicht nachgewiesen. Eine Theorie der Forscher: Ein Inhaltsstoff der Pflanze könnte bewirken, dass die Signale des Gehirns ausgeschaltet werden, die die Erektion stoppen.

Möglich sei auch, dass durch Marihuana die Blutgefäße erweitert werden und dadurch eine Erektion entsteht. (mg)