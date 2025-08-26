Google löscht massenweise Apps und warnt alle Nutzer – sie könnten viel Geld verlieren

Sicherheitsrisiken durch Schadsoftware auf Smartphones sind ein wachsendes Problem, das Android-Nutzer weltweit betrifft. Besonders der Google Play Store, eine zentrale Anlaufstelle für Apps, gerät immer wieder ins Visier von Cyberkriminellen.

Google reagiert mit umfangreichen Maßnahmen, um Nutzer vor gefährlichen Anwendungen zu schützen und die Verbreitung von Malware einzudämmen.

Google warnt erneut vor Malware

Google hat kürzlich 77 schädliche Apps aus dem Play Store entfernt, die Android-Nutzer und deren Konten gefährden können. Besonders die Malware Anatsa stellt eine erhebliche Bedrohung dar, da sie Zugangsdaten stiehlt, Tastatureingaben überwacht und Betrügern Transaktionen ermöglicht.

Ende April entfernte Google die Apps aufgrund von Bedrohungen und nötigen Änderungen am Android-System. Nun warnte das Unternehmen erneut vor Risiken durch externe Anwendungen. Laut dem Blog „Zscaler“ zielt die Malware Anatsa gezielt darauf ab, Android-Nutzer anzugreifen und sensible Daten auszuspähen.

Google rät zur Vorsicht bei Apps

Eine neue Variante von Anatsa greift weltweit Android-Nutzer und Banken an. Sie hat es auf über 831 Finanzinstitute abgesehen. Google berichtete, dass die 77 betroffenen Apps über 19 Millionen Mal heruntergeladen wurden. „Google Play Protect“ soll Nutzer vor dieser Malware schützen, und alle Schad-Apps sind inzwischen entfernt.

Nutzer sollten Apps, die nicht mehr im Play Store verfügbar sind, umgehend deinstallieren. Besonders Vorsicht ist bei Dokumentenleser-Apps geboten. Laut „Forbes“ imitiert Anatsa gefälschte Anmeldeseiten von Banking-Apps, um Zugangsdaten der Nutzer zu stehlen. Google weist darauf hin, auf geprüfte Apps und Sicherheitsmaßnahmen zu vertrauen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.