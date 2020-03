Google: Mann lässt seine Radtour tracken – kurz darauf steht die Polizei vor seiner Tür

DAS ist ja mal ein krasser Fall von „zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort“...

Er hatte laut „NBC News“ nur seine tagtägliche Radtour machen wollen – am Ende hatte ihn die Polizei wegen Einbruchs festnehmen wollen. Zachary McCoy (30) aus Gainesville (US-Bundesstaat Florida) hatte auf seinem Smartphone von Google die Fitness-App „RunKeeper“ aktiviert, ist dann wie immer losgeradelt. Was er nicht wusste: In der Umgebung, in der er unterwegs gewesen ist, ist zeitgleich eingebrochen worden.

Google: Polizei liest heimlich Tracking-Daten mit – und verdächtigt Radfahrer!

Um den Täter schneller ausfindig machen zu können, hat die Polizei ein sogenanntes „Geofencing-Ersuchen“ gestellt, um Daten von Geräten in Tatortnähe zu sammeln. Als Geofencing bezeichnet man die Signalabgabe, wenn ein Gerät ein bestimmtes Gebiet betritt oder verlässt. Das mag in Deutschland wegen strenger Datenschutz-Regeln ein höchst umstrittenes Unterfangen sein – in den USA allerdings ein gängiges Ermittlungswerkzeug für die Polizei.

Im Klartext: McCoy war mit dem Rad in der Umgebung des Einbruchs unterwegs – und just hatte seine Fitness-App Daten an Google weitergeleitet, die wiederum von der Polizei abgegriffen worden sind!

Ein Radfahrer aus Florida fährt täglich die gleiche Strecke. DAS wurde ihm zum Verhängnis. (Symbolfoto) Foto: imago images / Ralph Peters

Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort

Weil er täglich dreimal die gleiche Strecke fährt, galt er plötzlich auch noch als Hauptverdächtiger bei der Polizei! Im Januar dann der Schock: Google hat ihn kontaktiert, ihn darüber informiert, dass Ermittler Zugriff auf McCoys Google-Account verlangt hätte und diese ihnen auch ausgehändigt wurden.

Was sich wie ein kleines Missverständnis liest, ist für McCoy tatsächlich zum Albtraum geworden. Er hatte den Vorfall seinen Eltern berichtet, die hatten sich bereit erklärt, ihre Ersparnisse für die Zahlung eines Anwalts aufzubrauchen. Erst, als dieser sich dann dem Fall angenommen hatte, wurde McCoy bei der Polizei nicht mehr als Verdächtiger aufgeführt. McCoy zu „NBC News“: „Ich hatte wirklich große Angst.“

Google selbst hat eine NBC-Anfrage nicht beantwortet, auch die Polizei hat keine Stellungnahme zum Fall abgegeben. (mg)