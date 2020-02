Google Maps: Mann gibt seinen Wohnort ein – dann bleibt sein Herz fast stehen

View this post on Instagram

💘 Unglaublich: Dieser Heiratsantrag hat’s auf Google Maps geschafft! Wer von euch beim Online-Dienst den Ort „Hörnsheim“ sucht, findet auf einem Acker diese Frage in einem Feld. Hinter dem Antrag steckt Steffen Schwarz, nebenberuflich Landwirt. Er hat seiner Freundin Katharina Henß nach acht Jahren Beziehung die Frage aller Fragen vergangenes Jahr gestellt. Das Maisfeld stand wenige Wochen nach der ersten Saat. Und am Tag der großen Frage: Forderte Steffen Schwarz seine Freundin auf mit einer Drohne nach angeblichen Wildschweinen auf dem Feld zu suchen. Zunächst flog sie zu tief mit der Drohne über das Feld. "Aber als sie es dann erkannt hatte, hat sie auch sofort 'Ja' gesagt", erzählt der frisch Verlobte. Heiraten werden sie im Juni – das ist geplant. 👰🤵 Dass aber ausgerechnet der Google-Maps-Satellit nun den Schriftzug fotografiert hat, "war so nicht geplant", sagt Schwarz. 👉 Aber jetzt mal ganz ehrlich: Wer von euch hätte bei dem Antrag nicht auch „Ja“ gesagt. Bild: Google Maps #hochzeit #hüttenberg #hörnsheim #lahndillkreis #google #googlemaps #feld #love #hochzeit #wedding #braut #weddinginspiration #hessenschau #hessen