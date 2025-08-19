Google: Dein Konto ist in Gefahr! DIESEN Fehler darfst du auf keinen Fall begehen

Immer mehr Gmail-Nutzer weltweit geraten ins Visier von Betrügern. Diese rufen an und geben sich als Google-Mitarbeiter aus. Sie warnen vor vermeintlichen Gefahren für das Konto und fordern zu schnellen Handlungen auf. Die Täter verlangen, den Sicherheitscode aus der Passwort-Reset-Mail am Telefon durchzugeben.

Sie behaupten, Google müsse das Konto vor Angreifern schützen. In Wahrheit nutzen die Betrüger den Code, um die Kontrolle über das Konto zu übernehmen. Betroffene schildern auf Reddit ihre Erfahrungen mit der neuen Betrugsmasche. Dort wird deutlich, dass die Angreifer ihre Methoden gut abgestimmt haben.

Google: Dein Konto ist in Gefahr!

Die falschen Google-Mitarbeiter wirken professionell und überzeugend. Der Anruf sorgt bei vielen Opfern für Verunsicherung und führt dazu, dass sie Informationen herausgeben. Das Problem betrifft nicht nur Gmail-Konten, sondern auch Google-Dienste wie Google Cloud. Laut „Forbes“ steht hinter den Angriffen die Hackergruppe ShinyHunters. Diese nutzt Schwachstellen wie „dangling buckets“, um Daten zu stehlen und Malware einzuschleusen.

Trotzdem sind vor allem Gmail-Nutzer das Hauptziel. Das zeigt die Zahl von weltweit 2,5 Milliarden Gmail-Accounts. Google warnt in einer Stellungnahme ausdrücklich vor den Betrügern. „Bitte wiederholen Sie gegenüber Ihren Lesern, dass Google Sie nicht anruft, um Ihr Passwort zurückzusetzen oder Kontoprobleme zu beheben“, betonte ein Google-Sprecher.

DIESEN Fehler darfst du auf keinen Fall begehen

Der Konzern erinnert daran, dass solche Anrufe nicht von echten Mitarbeitern stammen. Vor allem Handlungen wie das Weitergeben von Sicherheitscodes am Telefon gefährden die Sicherheit eines Kontos. Google meldete, dass Versuche, Passwörter zu stehlen, drastisch zugenommen haben. Im vergangenen Jahr gab es eine Steigerung von 84 Prozent. 2025 hat sich der Trend sogar noch deutlich verstärkt.

Neben Google werden auch andere Unternehmen weltweit Opfer solcher Angriffe. Nutzer sollten sich an die wichtigste Regel halten: Sicherheitscodes niemals telefonisch weitergeben. Falls Zweifel an der Echtheit eines Kontakts bestehen, empfiehlt Google, sofort aufzulegen. Der direkte Kontakt zu Google sollte immer nur über offizielle Kanäle erfolgen. So kannst du dich schützen und Angreifern keine Chance geben.

