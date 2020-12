Google: DAS haben die Deutschen 2020 am meisten gegoogelt

Die Suchmaschine Google gehört zum Alltag vieler Menschen in Deutschland.

Dementsprechend geben die Google-Suchanfragen einen guten Überblick darüber, was die Deutschen im Jahr 2020 am meisten bewegt hat.

Google: Das wurde im Vergleich zum Vorjahr am meisten gesucht

Für viele Menschen war Google auch 2020 ein wichtiger Helfer und Begleiter im Alltag. Gerade durch die Corona-Krise kamen vermehrt Fragen auf, die sich viele Deutsche gleichzeitig stellten.

Google listet in den Jahresrückblicken immer die Begriffe und Fragen auf, die im Vergleich zum Vorjahr das größte Wachstum an Suchanfragen hatten. Daher verwundert es nicht, dass der Begriff „Coronavirus“ die Liste der meistgesuchten Begriffe in Deutschland anführt.

Das ist Google:

eine Internet-Suchmaschine und die meist besuchte Website der Welt

ist seit 15. September 1997 online

jährlich werden rund zwei Billionen Suchanfragen beantwortet

der Name bezieht sich auf ein Wortspiel mit der amerikanischen Aussprache des Wortes „googol“. Der Ausdruck wurde 1920 verwendet, um der 10^100 (eine Eins gefolgt von 100 Nullen) einen Namen zu geben – die Namensgeber von Google beziehen sich damit auf die Fülle an Informationen, die eine Suchanfrage offenlegt

Doch auch ein anderes Thema hat das Jahr 2020 für die Deutschen geprägt: So folgt an zweiter Stelle „US-Wahl“ – auch bei der Schlagzeilen-Suche rangiert die Präsidentschafts-Wahl im November an zweiter Stelle hinter dem Coronavirus.

Besonders interessant sind auch die Wo-, Warum- und Wann-Fragen, die 2020 am meisten gestellt wurden. Denn die sind, bis auf einen überraschenden Ausreißer, fast alle corona-geprägt.

Google: Verwirrung um Hamsterkäufe

So beziehen sich die fünf häufigsten gestellten Wann-Fragen ausschließlich auf Beschränkungen und Sonderregelungen im Zuge der weltweiten Pandemie: „Wann öffnen Schulen wieder?“ liegt auf Platz eins, gefolgt von der Frage nach Friseuren und Fitnessstudios. Den vierten und fünften Platz belegen die Fragen danach, wann der Kindergeld-Bonus kommt und ab wann die Mehrwertsteuersenkung gilt.

Die Google-Suchen der Deutschen waren 2020 überwiegend corona-geprägt. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Das Ranking der Warum-Fragen legt dagegen offen, dass sich die Deutschen auch abseits der Corona-Krise für Dinge interessiert haben. So wurde die Frage „Warum wurden Kelloggs Cornflakes erfunden?“ am häufigsten gegoogelt.

Am zweithäufigsten haben sich die Deutschen gefragt, warum in Italien so viele Menschen an Corona sterben – gefolgt von der Frage, warum der US-Amerikaner Georg Floyd festgenommen wurde.

Dass 2020 nicht nur das Jahr von Corona, sondern auch der Verschwörungstheoretiker war, zeigt die vierte Frage im Google-Ranking: „Warum ist Xavier Naidoo bei DSDS?“. Sogar die plötzlich auftretenden Hamsterkäufe haben es in das Google-Ranking geschafft: „Warum kaufen alle Klopapier?“ rangiert auf Platz fünf der Warum-Fragen, „Warum gibt es keine Hefe?“ auf Platz zehn.

Auch die Top Fünf der Wo-Fragen kommt nicht ohne Corona-Bezug aus: „Wo bekomme ich einen Mundschutz her?“ ist die dritthäufigste gestellte Frage. Die weiteren Orts-Fragen beziehen sich auf prägende Ereignisse zu Beginn des Jahres: „Wo ist der Orkan (Sabine) jetzt?“ wurde im Februar so oft gegoogelt, dass diese Frage die Liste anführt, gefolgt von: „Wo fällt morgen die Schule aus?“. An vierter Stelle rangiert dagegen die Frage danach, wo die Stadt Hanau liegt.

Im Google-Rückblick wird also klar, dass die Corona-Pandemie das Suchverhalten der Deutschen zwar geprägt hat – sie aber nicht dafür sorgen konnte, dass andere wichtige gesellschaftliche Ereignisse in Vergessenheit gerieten. (kv)