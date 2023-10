Google stampft Funktion ein – es geht um dein Gmail-Konto

Gmail-Nutzer, aufgepasst: Der Google-Dienst soll bis 2023 ein neues Update erhalten. Damit fällt eine Funktion weg. Du musst jetzt einiges beachten.

Google macht mit seinem Basic-HTML-Dienst Schluss – und diese Entscheidung hat Auswirkungen für Gmail-Nutzer. Ältere Systeme und Anwender eines Browsers, der offiziell vom Dienst nicht unterstützt wird, können nicht mehr auf die vereinfachte Oberfläche zugreifen. Das berichtet das Online-Magazin „heise“.

Google: Kontakte können hinzugefügt und importiert werden

Welche Optionen Benutzer haben, die auf die automatisch angezeigte Standardansicht nicht zugreifen können, thematisiert Google nicht. In dem Support-Dokument von Google wird auf die Einstellung des Dienstes ab Januar 2023 nicht näher eingegangen.

Das Dokument gibt stattdessen eine Liste an Funktionen an. Diese sind in der Standardansicht verfügbar – im Gegensatz zum Basic HTML-Dienst. Du kannst in der Standardansicht unter anderem auf eine Rechtschreibprüfung und Rich-Text-Formatierung zurückgreifen. Kontakte können hinzugefügt und importiert werden.

Google: Auch mit Outlook kannst du Gmail-Nachrichten abrufen

Betroffene Gmail-Nutzer sollten ihren Browser updaten. Das wird im Support-Dokument empfohlen. Dabei kannst du die neuste Version für Android, iPhone oder iPad herunterladen. Darüber hinaus kannst du dein Gmail-Account auch mit einem anderen E-Mail-Client nutzen. Auch mit Microsoft Outlook kannst du zum Beispiel deine Nachrichten von Gmail abrufen.

