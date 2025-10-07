Google macht Schluss! Es betrifft alle Gmail-Kunden

Google-Kunden müssen sich auf eine Veränderung einstellen, denn das Unternehmen stellt bei Gmail gleich zwei altgediente Funktionen ein – und das schon ab Januar 2026. Betroffen sind POP und Gmailify, zwei Werkzeuge, die viele Nutzer seit Jahren verwenden, um ihre Mails zu organisieren oder externe Konten einzubinden.

Was bedeutet das nun für die zahlreichen Google-User?

Google-Änderung: Schluss mit POP-Funktion – schon ab Januar 2026

Die POP-Funktion (Post Office Protocol) war lange der Klassiker, wenn man E-Mails aus Gmail mit Programmen wie Outlook oder Thunderbird abrufen wollte. Doch die veraltete POP-Funktion wird künftig nicht mehr unterstützt: Ab Januar 2026 ist nämlich Schluss, wie das Unternehmen veröffentlichte. Stattdessen rät Google zur Nutzung des moderneren IMAP-Protokolls (Internet Message Access Protocol).

Das modernere Protokoll ermöglicht schließlich eine Echtzeit-Synchronisation auf mehreren Geräten und speichert die Nachrichten nicht nur lokal, sondern bleibt ständig mit dem Gmail-Server verbunden. Damit bleibt der Posteingang überall auf dem gleichen Stand – ob am Smartphone, Tablet oder PC.

Wer den Wechsel zu IMAP vollziehen möchte, kann dies direkt im E-Mail-Client seiner Wahl tun. Die Aktivierung erfolgt dabei über die Kontoeinstellungen, wobei Google darauf hinweist, dass der genaue Ablauf je nach Anbieter variiert. Eine Anleitung dazu findet sich meist in der Hilfe-Dokumentation des jeweiligen Mail-Dienstes.

Gmailify: Funktion fällt weg

Die zweite Funktion, die bald wegfällt, ist Gmailify. Damit konnten Nutzer bislang E-Mail-Konten von Anbietern wie Yahoo oder Outlook in Gmail integrieren – inklusive aller Vorteile wie Googles Spamfilter, Suchfunktionen und Kategorisierung. Aber: Ab Januar können keine neuen E-Mails mehr von verknüpften externen Konten abgerufen werden.

Die Funktion wird also im Kern deaktiviert. Gute Nachrichten gibt’s immerhin auch: Bereits synchronisierte Nachrichten bleiben im Gmail-Postfach erhalten und verschwinden nicht. Und wer weiterhin Mails von anderen Anbietern in Gmail lesen will, muss künftig einen anderen Weg gehen. Hier die Kurzanleitung:

Gmail-App öffnen Oben rechts aufs Profilbild tippen „Weiteres Konto hinzufügen“ auswählen Kontotyp angeben (z. B. Outlook, Yahoo, etc.)

Auch wenn der Wegfall von POP und Gmailify für manche Nutzer eine Umstellung bedeutet, setzt Google damit auf mehr Sicherheit, bessere Synchronisation und zeitgemäße Technik.