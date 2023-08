„Goldene Bild der Frau“: Gala mit Jana Ina Zarella und Kai Pflaume für couragierte Preisträgerinnen

Die Verleihung der „Goldenen Bild der Frau“ steht bevor! TV-Star Kai Pflaume führt zum 16. Mal vor über 500 Gästen aus Show, Politik, Wirtschaft, Sport und Ehrenamt durch eine Gala voller Überraschungen und Emotionen.

Fünf bekannte Persönlichkeiten haben die Patenschaft für die Projekte von insgesamt fünf couragierten Frauen übernommen: Moderatorin Jana Ina Zarrella, Sänger Max Mutzke, TV-Wetterexpertin Claudia Kleinert, die Hamburger Senatorin Katharina Fegebank sowie Moderator und Entertainer Yared Dibaba werden die Preisträgerinnen am 11. Oktober im Hamburger Stage Theater Neue Flora über den roten Teppich begleiten und so helfen, das herausragende Engagement der starken Frauen ins Rampenlicht zu stellen. Damit sie die Wertschätzung, Anerkennung und Unterstützung bekommen, die ihr Einsatz verdient.

„Goldene Bild der Frau“ für fünf Projekte von couragierten Frauen

Jana Ina Zarrella beeindruckt das Engagement von Philippa Mundt (35) aus Baden-Württemberg, die nach einem Freiwilligenjahr in einem Kinderkrankenhaus in Ecuador den Verein „Sprung ins Leben e.V.“ gründet, um schwerverletzte Mädchen und Jungen dort mit Prothesen zu versorgen, ihnen neuen Lebensmut zu schenken.

„Goldenen Bild der Frau“ : Jana Ina Zarella kommt zur Gala in Hamburg. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Max Mutzke ist tief berührt von Andrea Krull (57) aus Schleswig-Holstein, die 2013 die Schock-Diagnose Eierstockkrebs erhält – und noch während der Chemotherapie die Chor-Gemeinschaft „Jetzt oder nie!“ und eine Selbsthilfegruppe gründet, später einen eingetragenen Verein.

+++ „Goldene Bild der Frau“: Die Gewinnerinnen der Gala +++

Katharina Fegebank unterstützt Anja van Eijsden (49) aus Hamburg, die mit ihrem Netzwerk „DER HAFEN HILFT! e.V.“ Sachspenden im großen Stil vermittelt und so unter anderem gut erhaltene Möbel von Kreuzfahrtschiffen rettet.

Kampf für Opfer von K.-o.-Tropfen

Claudia Kleinert setzt sich für das Projekt von Karin Lange (51) ein, die mit ihrem Verein „einsmehr e.V.“ in Augsburg ein Hotel gegründet hat, in dem Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand arbeiten. Die Moderatorin und TV-Wetterexpertin weiß aus eigenem Erleben, wie wichtig echte Inklusion ist: „Mein jüngerer Bruder Stephan meistert seinen Alltag trotz Spastiken und einer sprachlichen Einschränkung selbstständig und selbstbewusst. Durch ihn erlebe ich, wie herausfordernd das Leben für Menschen mit Beeinträchtigung ist. Ihr wirkliches Potential wird nicht gesehen, ja manchmal sogar unterdrückt.“

Kai Pflaume moderiert die Verleihung der „Goldenen Bild der Frau“. Foto: IMAGO/APress

Yared Dibaba wird Nina Klein (40) aus München zur Seite stehen, die mit ihrem Verein „Kein Opfer e.V.“ gegen K.-o.-Tropfen und sexualisierte Gewalt kämpft. Der Moderator unterstützt Ninas Kampf für mehr Aufklärung und Opferschutz: „Was mich an Nina so bewegt? Dass sie öffentlich macht, was ihr passiert ist. Dass sie sich nicht versteckt, sondern wehrt und Gesicht zeigt. Dass sie für andere Opfer von K.-o.-Tropfen kämpft, sich für mehr Aufklärung engagiert und sich für gesetzliche Veränderungen einsetzt. Sie hat so Recht! Sexualisierte Gewalt darf kein Tabu sein.“

Mit den fünf Preisträgerinnen aus diesem Jahr gehören bereits 91 beeindruckende Persönlichkeiten zum Starke-Frauen-Netzwerk der „Goldenen Bild der Frau“. „BILD der FRAU“, ein Titel der FUNKE Mediengruppe, unterstützt jedes Projekt mit 10.000 Euro. Bis zum Vorabend der Gala können die Leserinnen und Leser per Telefon oder online abstimmen, welches Projekt den zusätzlich mit 30.000 Euro dotierten Leserinnen- und Leserpreis erhalten soll.