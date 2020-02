Gold: Rekordverdächtig! So hoch war der Preis für Edelmetall noch nie

Rekord-Wahnsinn an den Märkten: Nie zuvor war Gold so viel Geld wert!

Wie die „BILD“ berichtet, klettern die Preise für Edelmetalle in ungeahnte Höhen. Auch Platin und Silber konnten ihren Wert seit Jahresbeginn um zwei bzw. drei Pozent steigern. Der Grund dafür überrascht.

Gold: Coronavirus-Angst treibt Goldpreis in die Höhe

Am Donnerstag zahlten Anleger für eine Feinmunze Gold (31,1 Gramm) die stolze Summe von rund 1.500 Euro! Ein neuer Rekord.

Die Angst vor dem Coronavirus lässt den Goldpreis in die Höhe schnellen. (Symbolbild) Foto: imago images / Science Photo Library

Der Grund für die hohen Preise soll dabei der Sorge vor dem Coronavirus sein. Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann (39) erklärt: „Anleger befürchten, dass der Ausnahmezustand in der chinesischen Wirtschaft länger anhält und sie nachhaltig schädigt.“ Die Folge: Viele setzen stattdessen nun auf Goldanlagen.

Niedrig- und Negativzinsen und der starke Dollar treiben den Gold-Preis zusätzlich in die Höhe. „Gold wirft keine Zinsen ab, kostet aber auch keine“, so Briesemann. „Das ist gerade ein enormer Vorteil.“

Expertin: Goldkauf lohnt sich erst ab 50 Gramm

Trotzdem solle man jetzt deswegen nicht sein komplettes Vermögen in Gold anlegen. Laut „BILD“ lohnt sich der Kauf von Goldmünzen und -barren erst ab 50 Gramm. Für weniger wären die Aufschläge zu hoch, wie Katharina Lawrence (57) von der Verbraucherzentrale Hessen erklärt.

Wer also sein Alt- oder Zahngold loswerden will, sollte vor einem Verkauf sorgfältig vorabwiegen. Ab einem Wert von 2.000 Euro muss man sich zudem als Käufer registrieren lassen. (at)