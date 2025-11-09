Glühwein-Hammer! Vor der Weihnachtsmarkt-Saison erfahren es Besucher

Ein Weihnachts-Ranking 2024 macht es offiziell: Bremen ist die weihnachtsbegeistertste Stadt Deutschlands. Hier werden die meisten Weihnachtsprodukte bestellt – von Dekoartikeln über Lichter bis hin zu putzigen Schoko-Nikoläusen.

Auf den weiteren Plätzen folgen Fürth, Kiel, Dresden und Augsburg, die sich ebenfalls als absolute Weihnachtsfans herausstellen.

Glühwein-Liebe: Diese Städte punkten zu Weihnachten

Bremen überzeugt nicht nur bei bestellten Produkten, sondern auch beim Glühwein-Konsum. In der Kategorie Glühwein liegt die Stadt erneut ganz vorn. Aber auch Augsburg, Dresden und Fürth sind in dieser Hinsicht echte Hotspots. Die größte Nachfrage nach dem winterlichen Heißgetränk erreichte deutschlandweit ihren Höhepunkt am 14. Dezember. Schon ab November stiegen die Bestellungen im Vorjahr deutlich an; mit dem Ende des Weihnachtsfestes brach das Glühweininteresse jedoch stark ein.

+++ Deutscher Weihnachtsmarkt für immer abgesagt – Besucher sind außer sich: „Überteuerter Plunder“ +++

Fürth zeigt sich als wahre Weihnachtshauptstadt: Die Stadt führt mehrere Kategorien an, darunter die Beliebtheit von Schoko-Weihnachtsmännern und Adventskalendern. Die Begeisterung für das Fest ist hier besonders groß, was Fürth einen Spitzenplatz im Ranking von Flink verschafft. Auch Städte wie Bottrop, Dortmund, Ludwigshafen am Rhein und Krefeld zählen zu den Favoriten für weihnachtliche Naschereien und Feierlaune.

Glühwein und Weihnachtsstimmung: regionale Spitzenreiter

Die Nachfrage nach Glühwein offenbart interessante Unterschiede zwischen den Regionen. Während der weihnachtliche Klassiker im Norden Deutschlands, vor allem in Bremen und Kiel, besonders beliebt ist, dominieren auch Städte wie Dresden und Augsburg im Süden. Ein Trend, der zeigt: Egal wo man feiert, Glühwein gehört einfach dazu.

Noch mehr News für dich:

Nach dem 24. Dezember flacht die Glühwein-Begeisterung deutlich ab, doch bis dahin wird überall fleißig bestellt. Ob auf dem Weihnachtsmarkt oder zu Hause – der beliebte Glühwein löst bei Millionen von Deutschen jedes Jahr echte Festtagsfreude aus. Kein Wunder, wie die Zahlen des Rankings eindrucksvoll belegen.

+++ Von wegen Köln, Hamburg & Co.: Weihnachtsmarkt in Bayern sorgt für Hype – sogar die DB schaltet sich ein +++

Der Weihnachts-Ranking-Sieger Bremen zeigt, dass es auch abseits der traditionellen Weihnachtshauptstädte echte Begeisterung für das Fest gibt. Mit Glühwein, Dekorationen und Adventskalendern verwandeln Städte wie Fürth, Krefeld und Augsburg die Vorweihnachtszeit in ein wahres Wintermärchen. Die Platzierungen des Rankings machen vor allem eines deutlich: In Deutschland zeigt sich die Weihnachtsfreude auf völlig unterschiedliche und spannende Weise!