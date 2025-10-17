Glas im Eis! Edeka warnt Kunden

Wer sich gerade noch auf ein leckeres Erdnuss-Eis von Edeka gefreut hat, sollte jetzt genau hinschauen – denn bei einem bestimmten Produkt droht Verletzungsgefahr. Glassplitter im Eis? Genau das könnte der Fall sein.

Ein großflächiger Rückruf läuft bereits – und betrifft Edeka-Märkte in fast ganz Deutschland.

Edeka ruft beliebtes Eis zurück – Glassplitter-Gefahr!

Die Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG warnt aktuell in einer Pressemeldung vor dem Verzehr eines beliebten Eisprodukts der Marke GUT&GÜNSTIG. Grund für den Rückruf: In einzelnen Riegeln könnten sich Glassplitter befinden. Konkret betroffen ist das Eis „Crunchy Peanut Ice Cream“ im 6er-Pack (6×53 ml) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.05.2027.

Das Produkt wurde hauptsächlich bei Edeka und Marktkauf verkauft – der Rückruf betrifft nahezu ganz Deutschland. Nicht betroffen sind lediglich das Saarland, Südhessen sowie weite Teile von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Hier nochmal alle wichtigen Daten im Überblick.

Hersteller/ Inverkehrbringer EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG Artikel Gut&Günstig Crunchy Peanut Ice Cream Verpackungseinheit 6×53 ml Verpackung Betroffenes Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 23.05.2027 Lieferant INCOM d.o.o. Verkauft durch Edeka und Marktkauf

Kunden sollen Produkt nicht essen!

Laut Edeka kann dabei nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glas-Fremdkörper im Eis befinden. Und genau das macht den Rückruf besonders ernst: Glasscherben im Mund können nämlich zu schweren Verletzungen im Rachenraum oder im Inneren des Körpers führen. Bei einem Produkt mit „Crunchy“-Charakter sei zudem die Gefahr besonders tückisch – Splitter könnten beim Kauen kaum auffallen.

Edeka-Kunden, die das betroffene Eis gekauft haben, werden dringend gebeten, es nicht zu verzehren. Stattdessen kann die Ware auch ohne Kassenbon in den jeweiligen Einkaufsstätten zurückgegeben werden – der Kaufpreis wird erstattet.