Glas im Eis! Edeka warnt Kunden

Wer sich gerade noch auf ein leckeres Erdnuss-Eis von Edeka gefreut hat, sollte jetzt genau hinschauen – denn bei einem bestimmten Produkt droht Verletzungsgefahr. Glassplitter im Eis? Genau das könnte der Fall sein.
Ein großflächiger Rückruf läuft bereits – und betrifft Edeka-Märkte in fast ganz Deutschland.
Edeka ruft beliebtes Eis zurück – Glassplitter-Gefahr!
Die Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG warnt aktuell in einer Pressemeldung vor dem Verzehr eines beliebten Eisprodukts der Marke GUT&GÜNSTIG. Grund für den Rückruf: In einzelnen Riegeln könnten sich Glassplitter befinden. Konkret betroffen ist das Eis „Crunchy Peanut Ice Cream“ im 6er-Pack (6×53 ml) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.05.2027.
Das Produkt wurde hauptsächlich bei Edeka und Marktkauf verkauft – der Rückruf betrifft nahezu ganz Deutschland. Nicht betroffen sind lediglich das Saarland, Südhessen sowie weite Teile von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Hier nochmal alle wichtigen Daten im Überblick.
|Hersteller/ Inverkehrbringer
|EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
|Artikel
|Gut&Günstig Crunchy Peanut Ice Cream
|Verpackungseinheit
|6×53 ml Verpackung
|Betroffenes Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)
|23.05.2027
|Lieferant
|INCOM d.o.o.
|Verkauft durch
|Edeka und Marktkauf
Kunden sollen Produkt nicht essen!
Laut Edeka kann dabei nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glas-Fremdkörper im Eis befinden. Und genau das macht den Rückruf besonders ernst: Glasscherben im Mund können nämlich zu schweren Verletzungen im Rachenraum oder im Inneren des Körpers führen. Bei einem Produkt mit „Crunchy“-Charakter sei zudem die Gefahr besonders tückisch – Splitter könnten beim Kauen kaum auffallen.
Edeka-Kunden, die das betroffene Eis gekauft haben, werden dringend gebeten, es nicht zu verzehren. Stattdessen kann die Ware auch ohne Kassenbon in den jeweiligen Einkaufsstätten zurückgegeben werden – der Kaufpreis wird erstattet.