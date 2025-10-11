Unbekannter schießt in Gießener Innenstadt um sich – mehrere Personen verletzt ++ Täter auf der Flucht

Großeinsatz der Polizei und Rettungskräfte in Gießen (Hessen)! Am Samsatgnachmittag (11. Oktober) soll hier ein bislang noch Unbekannter auf dem Marktplatz der Unistadt mehrere Schüsse abgefeuert ahben. Dabei seien laut einem Polizeisprecher mehrere Menschen verletzt worden. Wie schwer, ist derzeit noch völlig unklar.

Die Schüsse fielen am hellichten Tag um kurz nach 15 Uhr. Auch wenn der Täter bislang noch flüchtig ist, gab die Polizei Entwarnung. Für die Bevölkerung bestehe derzeit keine Gefahr. Weitere Hintergründe zu den Schüssen in Gießen sind derzeit noch nicht bekannt.

Der Einsatz laufe derzeit noch, die Ermittlungen dauern an.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.