GEZ-Gebühr wackelt: Bundesgericht berät wochenlang über Urteil

Eine Klägerin aus Bayern sorgt für Unsicherheit bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten! Die Beitragspflicht, umgangssprachlich noch immer GEZ-Gebühr genannt, könnte wackeln.

Am Mittwoch (1. Oktober) hat sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit dem Rundfunkbeitrag sowie dem Programmauftrag und die Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschäftigt.

„Erfüllungsgehilfen der staatlichen Meinungsmacht“

Die Klägerin macht geltend, die öffentlich-rechtlichen Sender würden ihren gesetzlichen Auftrag nicht mehr erfüllen. Sie böten kein vielfältiges und ausgewogenes Programm, sondern seien „Erfüllungsgehilfe der vorherrschenden staatlichen Meinungsmacht“. Auch die Aufsichtsgremien der Sender seien nicht ausreichend staatsfern. Eine Beitragspflicht aller Haushalte sei daher nicht mehr gerechtfertigt.

Die konkrete Summe in dem Rechtsstreit ist niedrig. Es geht noch um etwa 60 Euro ausstehende Beiträge aus den Jahren 2021 und 2022. In den Vorinstanzen hatte die Klägerin aus dem Landkreis Rosenheim keinen Erfolg. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof prüfte nicht, ob die Sender ihren verfassungsmäßigen Auftrag erfüllten, denn für die Kontrolle seien deren Aufsichtsgremien zuständig. Es ließ keine Revision gegen sein Urteil zu.

GEZ-Kritikerin kann sich freuen: Revision zugelassen

Das Bundesverwaltungsgericht entschied aber selbst, die Revision zuzulassen. Es will die Frage klären, ob es möglich ist, mit den Argumenten der Klägerin gegen die Zahlung des Rundfunkbeitrags vorzugehen. Die Maßstäbe für eine mögliche Verletzung des Programmauftrags müssten allerdings sehr hoch sein und die Beweislast liege bei der Klägerin, betonte der Vorsitzende des 6. Senats, Ingo Kraft. Es reiche nicht, einzelne Beiträge oder Sendungen zu benennen, sondern die Verletzungen müssten auf das Gesamtprogramm abzielen.

Urteil am 15. Oktober

Ein Urteil soll erst am 15. Oktober verkündet werden, wie das Gericht nach der Verhandlung mitteilte.

Auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe befasst sich immer wieder mit dem Rundfunkbeitrag. 2018 entschied es, dass dieser grundsätzlich nicht gegen die Verfassung verstößt.