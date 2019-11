Gewalt: Brutaler Mann verprügelt seine Freundin – ihre Tochter reagiert sensationell

Jede vierte Frau wird in Deutschland Oper von häuslicher Gewalt. (Symbolbild)

Droht häusliche Gewalt, solltest du sofort den Notruf wählen. Doch das geht nicht, wenn der brutale Partner direkt hinter einem steht. Eine Frau (38) aus den USA, so der Sender ntv, hat sich deshalb etwas Sensationelles einfallen lassen...

Während Gewalt-Attacke: Notruf der besonderen Art

Jede vierte Frau wird in Deutschland Opfer von Gewalt. Wird vom Partner oder Ex misshandelt. Nicht immer wählen die Frauen den Notruf. Erdulden die Gewalt ihres Peinigers. Doch einige Frauen wehren sich. So auch eine Frau aus Oregon, Ohio.

Eine Frau wird von ihrem Lebensgefährten angegriffen. Die 38-jährige Tochter will ihrer Mutter helfen. Sie wählt die 911, die Notrufnummer der Polizei in den USA. Was sie dann macht, ist sehr einfallsreich.

Häusliche Gewalt in Deutschland (Statistik 2017)

82 Prozent Frauen wurden bereits vom Partner angegriffen

138.893 Personen wurden als Opfer gemeldet

113.965 davon weiblich

364 wurden vom Partner getötet

Damit der brutale Freund ihrer Mutter den Hilferuf nicht mitbekommt, sagt sie zur Polizei: „Ich möchte eine Pizza bestellen.“ Und nennt direkt ihre Adresse. Der Beamte ist erst verwirrt. „Sie haben die 911 gewählt, um eine Pizza zu bestellen?“, fragt er. „Das ist die falsche Nummer, um eine Pizza zu bestellen.“

Die 38-Jährige gibt nicht auf. Macht ihren Hilferuf deutlich: „Doch, Sie verstehen mich nicht.“ Der Polizist legt nicht auf, langsam merkt er, dass es sich um einen versteckten Notruf handelt.

„Ist der Typ immer noch da?“, fragt schließlich. Wieder antwortet sie kreativ, sagt ja, sie „brauche eine große Pizza“. Dann fragt der Beamte, ob sie einen Arzt brauche. Sie antwortet: „Nein. Mit Peperoni.“

Notruf: Statt des Pizzaboten stand die Polizei vor der Tür. (Symbolbild) Foto: imago images / STPP

Ein paar Minuten später klingelt es. Statt des Pizzaboten steht die Polizei vor der Tür. Sie nehmen den gewalttätigen Angreifer fest. Er muss sich nun wegen häuslicher Gewalt verantworten.

Bei Gewalt – Hier bekommst du Hilfe:

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08000 116 016

WEISSER RING: 116 006

Telefonseelsorge: 0800 111 0111 oder 0800 111 0222

Der Beamte sagt später: „Du siehst solche Fälle auf Facebook, aber es ist nichts, was irgendjemand je trainiert hat.“ Er habe andere Kollegen gefragt, die hätten den Notruf nicht ernstgenommen, schreibt „ntv“ .

Die beiden Frauen hatten Glück. Nicht immer werden die versteckten Notrufe bei häuslicher Gewalt verstanden...