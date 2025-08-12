Neues Gesetz! Es drohen Chaos und hohe Preise bei Kaufland, Aldi und Co.

Preis-Schock bei Kaufland, Aldi und Co.! Kunden müssen bald wohl mit deutlich höheren Kosten rechnen. Hinter der drohenden Preis-Erhöhung steckt ein neues Gesetz aus Brüssel.

Kunden müssen bei Kaufland, Aldi und Co. bald wohl noch tiefer in die Tasche greifen. Der Grund: Ab dem 30. Dezember 2025 dürfen keine Waren mehr in die EU eingeführt werden, für deren Anbau nach dem Stichtag am 31. Dezember 2020 Wald gerodet wurde. Die neue Regelung betrifft nicht nur den tropischen Regenwald, sondern auch Erzeuger in deutschen Wäldern.

Kaufland, Aldi und Co.: Diese Produkte sind betroffen

Mit der „EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte“ (Englisch: „EU Deforestation Regulation“ oder kurz: EUDR) möchte die EU verhindern, dass Wälder für landwirtschaftliche Erzeugnisse weiter gerodet werden. Das bedeutet einen Mehraufwand für Unternehmen, was wiederum zu höheren Kosten bei Kaufland, Aldi und Co. führen könnte. Relevante Rohstoffe und Erzeugnisse dürfen künftig „nur noch in der EU in Verkehr gebracht, bereitgestellt oder aus der EU ausgeführt werden, wenn sie entwaldungsfrei sind, nach den einschlägigen Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes erzeugt wurden und für sie eine sogenannte Sorgfaltserklärung vorliegt“, wie das Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung erklärt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Betroffen sind insgesamt sieben relevante Rohstoffe: Holz, Kakao, Kaffee, Kautschuk, Ölpalme, Soja und Rinder. Und nicht nur die Rohstoffe selbst, sondern auch die daraus hergestellten Erzeugnisse fallen unter das Gesetz. Das heißt: Auch verarbeitete Produkte wie Schokoriegel, Ledertaschen und Co. sind von der drohenden Preis-Erhöhung betroffen.

Unternehmen müssen in Zukunft genau angeben, wo ihre Rohstoffe angebaut wurden – und zwar mit den genauen GPS-Koordinaten der Anbauflächen. Wenn eine Firma keine oder falsche Angaben macht, riskiert sie Geldstrafen, Importverbote oder sogar die Beschlagnahmung der Waren.

+++„Hat alles ruiniert“! Heftiger Preisanstieg bei zahlreichen Produkten von Aldi, Kaufland & Co.?+++

Das sagen Experten zur neuen Verordnung

Der bürokratische Aufwand, der mit der EUDR einhergeht, sei enorm, wie ein Edeka-Sprecher gegenüber „Bild“ erklärt. Die zahlreichen Sorgfaltserklärungen für bereits geprüfte Ware oder die aufwendige Erfassung der Geodaten würden eine Menge an zusätzlicher Arbeit einnehmen. Auch Martin Schüller, Experte von Fairtrade Deutschland, bestätigte die extrem aufwendige Umsetzung. Zudem verursache sie hohe Kosten. Diese können, falls sie an Kunden weitergereicht werden, zu höheren Preise bei Kaufland, Aldi und Co. führen.

Mehr News:

Dirk Heim, der Bereichsleiter Nachhaltigkeit Ware der Rewe Group, äußert sich ebenfalls gegenüber „Bild“ zur drohenden Preis-Erhöhung: Wie die Verordnung sich auf die Preise bei Kaufland, Aldi und Co. letztendlich auswirke, könne man nicht seriös vorhersagen. Die Anforderungen würden in der Praxis „weitgehend an kleinbäuerliche Produzentenorganisationen weitergereicht“ werden, so Schüller. Bei Bio- und Fairtrade-zertifizierten Produzenten sei mit Lieferausfällen zu rechnen. „Die Idee dahinter ist prinzipiell gut, aber in der aktuellen Umsetzung ist es leider kein Schritt zu mehr Fairness – im Gegenteil“, ergänzt der Experte von Fairtrade.