Macht ein neues Gesetz jetzt diese Branche kaputt? Es betrifft auch deinen Personalausweis

Irgendwie war es schon fast sowas wie ein Ritual: Stand ein neuer Ausweis an, ging man vorab zu dem Fotografen seines Vertrauens und ließ sich – mehr oder weniger – hübsche Passfotos machen. Dass man auf diesen Fotos nicht lächeln darf, führte immer wieder zu gefühlten „Fahndungsfotos“ mit ernster Miene. Und zu jeder Menge Lachern!

Doch ein neues Gesetz der Politik macht ansässigen Fotografen seit einiger Zeit das Leben schwer. Denn seit dem 1. Mai 2025 dürfen Passbilder für Personalausweise und Reisepässe in Deutschland nur noch digital eingereicht werden. Dadurch sollen Manipulationen und Betrug verhindert werden.

Geht diese Branche jetzt den Bach runter? Experten reden Klartext

Doch Fotografen haben dadurch jetzt womöglich ein ernstes Problem. Die Passfoto-Erstellung gehört für viele zum Kerngeschäft. Und wenn die Kunden jetzt wegbleiben, fehlt natürlich das Geld. Um herauszufinden, wie die aktuelle Situation bei den Fotografen aussieht, hat unsere Redaktion mal beim Deutschen Fotorat, dem Dachverband für Fotografie in Deutschland, nachgefragt und ein spannendes Statement erhalten.

Eine Sprecherin erklärt dazu: „Die Einführung des E-Passfotos verändert den Fotomarkt spürbar – und bringt für Fotografinnen und Fotografen in Deutschland Herausforderungen wie auch Chancen mit sich.“ Wenn sich die Studios die neue Technologie aneignen würden, könnten sich auch neue attraktive Geschäftsfelder eröffnen. Andererseits würden „andere Betriebe vor erheblichen wirtschaftlichen Einbußen“ stehen, da mit den Passfotos ein wichtiger Umsatzbereich wegfällt.

Auch die Verbraucher dürfen nicht vergessen werden

Wichtig aus Sicht der Verbraucher sei aber auch, dass diese weiterhin „einen schnellen, unkomplizierten und bezahlbaren Zugang zu biometrisch korrekten Aufnahmen“ erhalten.

Der Deutsche Fotorat setzt sich daher als Dachverband dafür ein, „dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die sowohl die Qualität und Verlässlichkeit der Passbilder sichern als auch die Vielfalt der Fotobranche in Deutschland erhalten. Nur so lässt sich gewährleisten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher echte Wahlfreiheit genießen und zugleich die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung der Fotostudios bestehen bleibt“.