Therapeut „schleckt“ Brustwarze seiner Patientin ab: Seine irre Ausrede vor Gericht

Dieser Arztbesuch endete schlussendlich in einer Gerichtsverhandlung. Bei einem Arzttermin nahm der Therapeut die Brustwarze seiner Patientin in den Mund und „schleckte“ diese ab, wie es die Staatsanwältin formuliert. Vor Gericht gab er den Vorfall ganz offen zu. Seine Begründung? Er wollte „wissen, wie sich Implantate anfühlen“.

Die etwa 30-jährige Frau suchte die Praxis des Angeklagten ursprünglich wegen Muskelverspannungen, Nackenschmerzen und Regelbeschwerden auf. Doch anstatt die Frau zu behandeln, war der Physiotherapeut hauptsächlich an ihrer Oberweite interessiert.

Therapeut erklärt vor Gericht: „Es war sozusagen eine akademische Forschung“

Gegenüber dem Gericht in Innsbruck gab der 44-jährige Angeklagte ganz offen zu: „Ja, ich habe ihre Brüste geknetet und einen Nippel in den Mund genommen.“ Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, erklärte er vor Gericht, dass die Frau nicht nur eine Patientin, sondern auch eine gute Bekannte von ihm und seiner Ehefrau sei.

Da die Patientin sich die Brüste vergrößern lassen hatte, wollte er diese unbedingt selbst anfassen. Er hege nämlich den Wunsch, dass seine Ehefrau sich ebenfalls in Zukunft einer Brustvergrößerung unterziehen werde. Um dies vorab zu testen, wollte er die Brüste der Patientin berühren. Vor Gericht erklärte er: „Es war sozusagen eine akademische Forschung und ich habe sie eben nicht als Patientin, sondern als Freundin gesehen. Außerdem habe ich gefragt, ob ich sie sehen kann.“

Richter fand die Begründung „nicht ganz abwegig“

Als der Therapeut die Brustwarze der Patientin dann „abgeschleckt hat“, reichte es der Frau und sie gab ihm deutlich zu verstehen, dass sie das nicht wolle. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, erklärte sie vor Gericht ebenfalls: „Auch bei früheren Sitzungen gab es immer wieder sexistische Bemerkungen, aber diese habe ich einfach weggelächelt.“

Mit seiner unglaublichen Erklärung kam der Angeklagte vor Gericht durch und er wurde schlussendlich freigesprochen. Richter Michael Böhler fand die Erklärung des Therapeuten „nicht ganz abwegig“.

Zudem begründete der Richter seine Entscheidung damit, dass die Patientin ihren BH von selbst ausgezogen habe. „Ich sehe in dem Fall nirgends eine sexuelle Intention“, erklärte der Richter.