Gelsenkirchen: Frau besucht Friedhof – und erlebt dort den absoluten Horror

Als Marie-Luise Gründel aus Gelsenkirchen an Allerheiligen den Toten gedenken wollte, machte sie sich auf den Weg zum Friedhof.

Doch als sie an der Begräbnisstätte in Gelsenkirchen ankam, hat sie eine erschreckende Entdeckung gemacht...

Gelsenkirchen: Der absolute Horror

Gegen 17 Uhr soll die Frau an Allerheiligen ihren verstorbenen Angehörigen eine Kerze aufgestellt haben, um diesen Tag in Gedanken mit ihren Liebsten verbringen zu können. Doch die darauffolgende Entdeckung ließ sie vom Glauben abfallen. Denn als sie die öffentlichen Toiletten aufsuchte, die sich am Eingang der Trauerhalle befinden, konnte sie sehen, dass sie nichts sah – so ganz ohne Licht.

Gelsenkirchen: Toiletten ohne Licht, aber mit Stufe

Das Licht auf der öffentlichen Toilette ging nicht an und das Tageslicht reichte um diese Uhrzeit nicht mehr aus. Besonders für Menschen mit körperlichen Einschränkungen seien solche öffentlichen Toiletten unzumutbar. Als sich Gründel einen Tag später bei „Gelsendienste“ beschwerte, erfuhr sie den Grund des nicht anspringenden Lichts.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Gelsenkirchen: Öffentliche Toilette hatte noch die Winterzeit

Als Gründel am nächsten Tag bei „Gelsendienste“ anrief, um die Mitarbeiter über die Lage am Friedhof in Kenntnis zu setzen, erfuhr sie, dass es sich um eine Zeitschaltuhr handelte. Der Mitarbeiter am Telefon hatte ihr daraufhin geraten, beim nächsten Mal einen Angestellten des Friedhofs aufzusuchen. „Aber wenn ich ein Bedürfnis verspüre, suche ich doch nicht erst den ganzen Friedhof ab“, berichtete Gründel der fassunglos.

Über öffentliche Toiletten gibt es schon allerhand Gruselgeschichten. Jetzt musste auch Frau Gründel aus Gelsenkrichen eine am eigenen Leib erfahren. (Symbolbild) Foto: imago images / Waldmüller

Nun sei die Uhr wieder richtig gestellt. Die Toiletten werden aber zwischen Sonnenuntergang und dem darauffolgenden Morgen geschlossen, um Vandalismus zu vermeiden.

