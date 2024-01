Mann hebt mehr als 3.600 Euro Bargeld ab – was dann passiert, ist ein ekelhafter Albtraum

In Deutschland erfreut sich das Bargeld immer noch großer Beliebtheit. Tatsächlich kann man nicht überall mit Karte zahlen – einige Geschäfte oder Lokale akzeptieren nur Scheine und Münzen. Entsprechend wichtig ist es für die Kunden von Sparkasse, Volksbank & Co., immer einen passenden Automaten in der Nähe zu haben, an dem man Geld abheben kann.

In anderen Ländern – wie beispielsweise den USA – sind Zahlungen mit Bargeld eher eine Seltenheit. Aber manchmal kommt man selbst hier nicht drumherum, sich einige Scheine auszahlen zu lassen. So wie Clayton aus dem US-Bundestaat Pennsylvania.

Er hob am Automaten ganze 4.000 US-Dollar ab – umgerechnet sind das etwa 3.600 Euro. Eine ganze Menge Scheine. Doch als er das Geld zu Hause abstellte und einen Moment nicht hinsah, begann ein absoluter Albtraum – der einige ekelhafte Folgen nach sich ziehen sollte.

Mann hebt Bargeld ab – Hund frisst 4.000 Dollar

Clayton lebt gemeinsam mit seiner Frau Carrie zusammen – und mit Goldendoodle Cecil, wie „RND“ berichtet. Der treue Hund hat sich noch nie etwas zuschulden kommen lassen, wie das Besitzerpaar auf Instagram erzählte – bis jetzt. Denn offenbar sahen die zahlreichen Bargeldscheine auf dem Tisch einfach zu appetitlich aus…

Kein Scherz! Cecil fraß die 4.000 Dollar einfach auf! Ein kleines Vermögen – auf einmal verpufft! Zurück blieben nur Fetzen von zerrissenen Geldscheinen. Ein absoluter Albtraum für Clayton und Carrie! Wie sollten sie das der Bank erklären?

Das Paar aus Pennsylvania sah nur eine Lösung – und für die braucht es einen starken Magen: Von nun an schnappte sich Clayton jeden Kothaufen, den Cecil im Garten hinterließ, und durchsuchte ihn nach unverdauten Geldschein-Resten. Diese wurden dann sorgfältig gesäubert und zusammengefügt – „um zu sehen, was die Bank uns ersetzen würde“, erzählt Carrie auf Instagram.

Paar sucht in Hundehaufen nach Geld

Und diese Taktik sollte sich tatsächlich auszahlen! Von den 4.000 Dollar konnte das Paar unfassbare 3.550 Dollar wieder aus Cecils Haufen „befreien“. „Die Bank hat uns versichert, dass so etwas ständig passiert“, scherzt Carrie auf Instagram.

In den Kommentaren meldet sich schließlich ein angeblicher Bänker bei dem Paar. Sein Tipp: Der Bank reicht es schon, wenn jeder zerstörte Geldschein nur zu 51 Prozent wiederhergestellt werden kann – schon dann wird er den Besitzern ersetzt. „Ihr braucht nicht das ganze Ding, viel Glück“, schreibt er.