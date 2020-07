Garten: Frau schaut aus ihrem Fenster – sie kann nicht fassen, wer in ihrem Pool liegt

Regina Keller lebt im US-Bundesstaat Virginia. In ihrem Garten hat die Amerikanerin einen kleinen Pool aufgestellt. Normalerweise plantschen ihre Enkelkinder darin und genießen eine Abkühlung.

Doch nun machte es sich jemand ganz anderes im Pool im Garten gemütlich.

Garten: Tierischer Besuch in Virginia

Wie „CNN“ schreibt, wohnt Regina Keller am Rande des George Washington National Forest in Virginia. Deswegen ist die Amerikanerin an tierischen Besuch in ihrem Garten gewöhnt.

Doch diesmal traute selbst Regina Keller ihren Augen nicht.

Schwarzbär liegt in Pool

In dem kleinen Pool von Regina Keller lag tatsächlich ein Schwarzbär. Das Tier hatte es sich offensichtlich im Garten der Amerikanerin gemütlich gemacht.

Bär macht Nickerchen

Sie habe sich auf einen Stuhl gesetzt und ihren tierischen Gast beobachtet, sagte Regina Keller „CNN“. Der Bär sei im Pool eingeschlafen, sein Nickerchen habe etwa eine Stunde gedauert.

Enkel sind zu laut

Später sei der Bär dann von ihren Enkeln verjagt worden, erzählt Regina Keller weiter. Die Kinder seien vor dem Haus zu laut gewesen. (nr)