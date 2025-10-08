Gardasee war gestern! Dieser See in Italien wird jetzt zum nächsten Urlaubstrend

Der Gardasee gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Italien. Jährlich zieht er Millionen Touristen an, die seine atemberaubende Landschaft, die Vielfalt an Aktivitäten und das mediterrane Flair genießen. Doch nicht jeder schätzt den Trubel, der vor allem in der Hauptsaison allgegenwärtig ist.

Für alle, die Entspannung und Ruhe suchen, gibt es eine ideale Alternative: den Lago Maggiore.

Der Lago Maggiore: Konkurrenz für den Gardasee

Mit 212,5 Quadratkilometern ist der Lago Maggiore der zweitgrößte See Italiens – gleich nach dem Gardasee. Während am Gardasee die Menschenmassen kaum auszuhalten sind, bleibt es am Lago Maggiore deutlich ruhiger. Zudem ist die Region oft günstiger und bietet eine ebenso beeindruckende Mischung aus Natur und Kultur.

Der Lago Maggiore verzaubert mit einer einzigartigen Kombination aus mediterraner Leichtigkeit und alpiner Kulisse. Über 80 Prozent des Sees liegen auf italienischem Gebiet, der Rest gehört zur Schweiz. Urlauber sollten unbedingt beide Seiten entdecken: mediterrane Hafenstädte in Italien und atemberaubende Berglandschaften in der Schweiz.

Das Südufer beeindruckt mit Arona, einem charmanten Städtchen, das Altstadtflair, Strandbäder und eine Uferpromenade bietet. Von hier genießt man den Blick auf die mittelalterliche Rocca di Angera. Diese Festung aus dem 10. Jahrhundert hat eine bewegte Geschichte und war einst Residenz der Visconti.

Sehenswürdigkeiten, die dem Gardasee Konkurrenz machen

Zu den weiteren Highlights gehören Verbania mit seinen prächtigen Botanischen Gärten und Stresa mit den berühmten Borromäischen Inseln. In Luino lockt ein traditionsreicher Wochenmarkt. Nicht zu verpassen ist das spektakuläre Kloster Santa Caterina del Sasso. Hoch oben auf einem Felsen gelegen, bietet es eine der schönsten Aussichten über den See.

Am Lago Maggiore finden Reisende Ruhe, Natur und kulturelle Vielfalt – oft fernab der Hektik, die der Gardasee mit sich bringt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.