Ein Mann dachte, dass er einen Fußball am Strand gefunden hatte. Doch dann blickte er genauer hin.

Fußball: Mann findet Ball am Strand – zu spät erkennt er, was es WIRKLICH ist

Wahnsinnsfund mitten am Strand der Insel Wight! Ein Mann aus Großbritannien ist im Juni letzten Jahres mit seinen beiden Hunden am Strand spazieren gegangen. Er glaubte, im Sand einen alten Fußball gefunden zu haben. Also trat er dagegen. Dann merkte er plötzlich, dass es etwas ganz anderes war.

Fußball: Mann ruft Polizei nach Fund

Anthony Plowright hob den Fund auf, packte ihn in seinen Rucksack und nahm ihn mit nach Hause. Dort rief er die Polizei an und teilte ihr mit, dass er einen alten Totenschädel gefunden hat. Genauer handelt es sich um den oberen Teil eines Schädels. Das berichtet der britische Countypress.

Erst später erfuhr er, dass der Schädel von einem Menschen war und aus der Zeit zwischen 800 und 540 vor Christus stammt. Plowright sagt: „Ich hatte absolut keine Idee, dass der so alt war.“

Mitten am Strand hat ein Brite einen Fußball gefunden. Doch als er genauer hinschaut, erkennt er, was es eigentlich ist. (Symbolbild)

Tatsächlich ist es kaum zu glauben, dass ein bis zu 2.800 Jahre alter Schädel an dem Binstead-Strand der Insel Wight lag.

--------------------------

Das ist die Insel Wight:

Liegt vor der Südkiste Großbritanniens gegenüber der Stadt Southampton

Hauptstadt Newport

Rund 141.000 Einwohner

Auch als „Dinosaurierinsel“ bekannt - Vor Millionen von Jahren lebten dort Dinosaurier. Insel verfügt deshalb über besonderes Dinosauriermuseum.

Fund landet im Museum

Damit ist der Fund etwas Besonderes, das die Menschen begeistern sollte. Der Schädel wurde schließlich an den Erbschaftsservice der Insel gespendet, um diesen in einem Museum auszustellen. (nk)