Der Neubau der Mediengruppe am Jakob-Funke-Platz in Essen.

Die FUNKE Mediengruppe ist am Dienstag Opfer eines Hackerangriffs geworden. Davon betroffen sind zahlreiche Systeme an allen Standorten bundesweit. Alle Teams arbeiten mit Hochdruck an der Lösung und Beseitigung des Problems.

