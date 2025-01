Neue Führerschein-Regel erwischt Autofahrer kalt – jetzt geht es plötzlich um die Plastikkarten

Achtung, Autofahrer in Europa – es wird Zeit für den Führerschein-Check!

Ab 2033 wird’s ernst: Wer seinen Führerschein vor Januar 2013 gemacht hat, muss ihn bald umtauschen. Das betrifft nicht nur die alten Papierführerscheine, sondern auch die modernen Plastikkarten-Modelle!

EU will Führerschein standardisieren

Denn die EU will’s einheitlich – zumindest was den Führerschein betrifft. Ziel ist ein standardisierter Führerschein, der in allen Mitgliedsländern gleich aussieht. Damit keiner in der EU zu viele unterschiedliche Führerscheine mit sich herumträgt, müssen sich die Teilnehmer im Verkehr schnell handeln.

Die gute Nachricht: Der Umtausch ist ein Kinderspiel! Geh einfach zur Führerscheinstelle und beantrage dort den Tausch. Doch diese drei Dinge solltest du auf alle Fälle dabei haben:

Personalausweis oder Reisepass

ein biometrisches Passfoto

einen aktuellen Führerschein

Wichtig: Für den Umtausch sind laut „chip.de“ keine Gesundheitschecks oder Fahrprüfungen nötig. Einfach nur das Formular ausfüllen, Unterlagen abgeben und fertig! Die Kosten: Je nach Stadt oder Gemeinde zwischen 25 und 30 Euro – also kein großer finanzieller Aufwand.

Führerschein: Übersicht der Umtausch-Fristen

Wenn die Fahrerlaubnis im Scheckkartenformat ist und zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 31. Dezember 2001 ausgestellt wurde, ist der nächste Stichtag der 26. Januar 2026. Bis dahin sollte der Tausch erfolgt sein – also besser jetzt schon im Kalender markieren, falls man das Datum sonst verpasst. Hier eine Übersicht der Deadline für den Umtausch des EU-Führerscheins:

Ausstellungszeitraum Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht sein muss 1.1.1999 bis 31.12.2001 19.1.2026 1.1.2002 bis 31.12.2004 19.1.2027 1.1.2005 bis 31.12.2007 19.1.2028 1.1. bis 31.12.2008 19.1.2029 1.1. bis 31.12.2009 19.1.2030 1.1. bis 31.12.2010 19.1.2031 1.1. bis 31.12.2011 19.1.2032 1.1.2012 bis 18.1.2013 19.1.2033

Doch keine Sorge: Wenn man seine alte Fahrberechtigung nicht rechtzeitig tauscht, verliert man nicht seine Fahrerlaubnis. Aber: Es kann Ärger geben, wenn man mit einem abgelaufenen Führerschein erwischt wird. Die Polizei kann dir außerdem ein kleines Bußgeld von 10 Euro aufbrummen.

Außerhalb von Deutschland schaut es jedoch ganz anders an, denn dort kann der abgelaufene Führerschein zu Problemen führen. Besonders unangenehm: Mietwagenfirmen wie Sixt oder ShareNow können einem den Wagen verweigern, wenn die Fahrerlaubnis nicht mehr gültig ist.

Der Umtausch ist also keine große Hürde, kostet wenig und erspart Ärger. Also nichts wie hin zur Führerscheinstelle.