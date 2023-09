Führerschein-Regel vor dem Aus – müssen diese Fahrer bald noch mal in die Prüfung?

Wer in Deutschland den Führerschein erhält, darf ihn in aller Regel bis an sein Lebensende bedenkenlos nutzen. Doch damit könnte bald Schluss sein. Aber der Reihe nach.

In Deutschland gilt seit jeher: Wenn man sowohl die Theorie- als auch die Praxis-Prüfung bestanden hat, darf man seinen frisch erworbenen Führerschein ein Leben lang nutzen. Nur wer sich viele eklatante Verstöße im Straßenverkehr erlaubt oder aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht mehr fahrtüchtig ist, muss sich von seiner Fahrerlaubnis verabschieden.

Führerschein: Müssen bestimmte Menschen noch mal die Prüfung ablegen?

Auf EU-Ebene werden nun jedoch Überlegungen angestellt, um dies zu ändern. Die EU will die Regeln rund um den Führerschein vereinheitlichen. So geht es unter anderem eben auch um die Frage, ob Fahrer, denen in ihrem Heimatland aufgrund von Regelverstößen die Fahrerlaubnis entzogen wurde, in einem anderen Land mit dem Führerschein dennoch fahren dürfen.

Ebenso heiß diskutiert wird in diesem Zusammenhang die Frage: Sollten Menschen ab einem bestimmten Alter erneut eine Theorie- und Praxis-Prüfung absolvieren? In Ländern wie den Niederlanden oder auch Schweden und Italien ist dies bereits der Fall. Nun sollen Deutschland und Co. nachziehen.

Führerschein-Regel heiß diskutiert

Müssen Senioren in Deutschland also künftig in regelmäßigen Abstanden Tests absolvieren, um ihre Fahrtüchtigkeit unter Beweis zu stellen? Darüber wird derzeit heiß diskutiert – auch im Verkehrsausschuss des Bundestags. Und die Ampel-Koalition wäre nicht die Ampel-Koalition, wenn auch in diesem Fall Uneinigkeit herrschen würde.

Verbote? Zwänge? Nicht mit uns. Das ist folglich die Meinung der FDP zum Thema. Auch die Union sprach sich zunächst gegen Führerschein-Tests für Senioren aus. Anders sehen es die Grünen. Sie plädieren für einen solchen Test.

Ob es wirklich zu einem Führerschein-Test für Senioren kommt, werden die nächsten Jahre zeigen.