Führerschein: Keine Prüfung benötigt – diese Regelung kennt kaum ein Autofahrer

Der Führerschein wird immer teurer und teurer. Laut einer Rechnung des ADAC aus dem letzten Jahr müssen Fahrschüler für eine Fahrerlaubnis der Klasse B für Pkw mit 2.456 bis 4.471 Euro rechnen. Da ist es nur logisch, dass Fahrschüler sparen wollen, wo es nur geht.

Mit einem Führerschein der Klasse B darf man alle Pkw fahren – unabhängig von PS oder Geschwindigkeit. Eine Erweiterung gibt dem Fahrschüler allerdings mehr Rechte als die Standard-Variante. Und das ganz ohne eine Prüfung.

Führerschein: Dafür benötigst du keine Prüfung

Für viele Autofahrer reicht der Führerschein der Klasse B vollkommen aus. So darf man beispielsweise acht Personen (neun inklusive des Fahrers) transportieren. Außerdem darf man Kleinkrafträder mit einer maximalen Geschwindigkeit von 45 km/h oder Dreiräder – wie etwa Motorroller mit zwei Reifen auf einer Achse – fahren. Auch an das Steuer von Traktoren (Schlepper bis zu 40 km/h) oder von riesigen Mähdreschern, die bis zu 25 km/h fahren, darfst du dich mit der Klasse B setzen.

Einen Haken hat die Fahrerlaubnis der Klasse B allerdings – und zwar beim Thema Anhänger. Fahrzeug plus Anhänger dürfen zusammen nämlich nicht die 3.500 Kilogramm überschreiten. Wohnwagen oder Pferdeanhänger fallen damit in der Regel aus dem Rahmen und dürfen nicht ohne weiteres mitgenommen werden. Mit der Klasse B darfst du nämlich Kraftfahrzeuge bis 3.500 Kilogramm zulässige Gesamtmasse (zGM) mit Anhänger bis 750 Kilogramm zGM fahren. Wenn die Gesamtmasse der Kombination die 3.500 Kilogramm nicht übersteigt, darf der Anhänger auch schwerer sein, so der „Stern“. Wenn du allerdings mehr ziehen willst, benötigst du eine Erweiterung deines Führerscheins.

Viele Autofahrer haben deshalb zusätzlich die Klasse C1 mit der Erweiterung C1E – also der „leichte LKW“ mit Anhängerbetrieb. Doch es gibt noch eine weitere, günstigere Lösung – und das ganz ohne Prüfung.

Erweiterung der Klasse B

Diese Lösung heißt: B96. Für 300 bis 500 Euro lässt sich diese Erweiterung der Klasse B vergleichsweise einfach erwerben. Denn du musst zwar einen praktischen und einen theoretischen Teil in der Fahrschule ablegen, benötigst allerdings keine Prüfung. So kannst du die Erweiterung innerhalb eines Tages machen. Mit dem Führerschein der Klasse B96 darfst du europaweit mit einem Anhänger, der schwerer als 750 Kilogramm ist, fahren. Zugfahrzeug und Hänger dürfen zusammen allerdings nicht über 4.250 Kilogramm wiegen.

Wenn dir das nicht reicht, kannst du immer noch die Klasse BE machen. Hier musst du allerdings eine praktische Prüfung ablegen, die du bezahlen musst und wobei du durchfallen kannst. Ca. 1.000 Euro solltest du für die Erweiterung BE einplanen. Mit dem bestandenen Führerschein darfst du dann Anhänger bis zu 3,5 Tonnen fahren. Die Kombination aus Zugfahrzeug und Hänger darf die sieben Tonnen nicht überschreiten.