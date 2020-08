Führerschein: Frau erhält ein neues Dokument – als sie es betrachtet, kann sie es nicht fassen

Führerschein: Als eine Frau ihren neuen Lappen von der Zulassungsstelle bekommt, kann sie nicht glauben, was sie darauf entdeckt. (Symbolbild)

Tennessee. Da bekommt man endlich seinen beantragten Führerschein zugeschickt – und dann das?

Jade Dodd (25) aus dem US-Bundesstaat Tennessee hatte eigentlich nur ihren Führerschein erneuern lassen wollen. Doch beim Blick auf das Dokument, dass ihr die Verkehrsbehörde letztendlich zuschickte, traute sie ihren Augen kaum.

Führerschein: Behörde unterläuft peinliche Foto-Panne

Denn das Foto auf ihrem neuen Führerschein zeigte überraschenderweise nicht Jade. Aber auch nicht irgendjemand anderen. Auf dem Bild war tatsächlich gar keine Person zu sehen – lediglich ein leerer Stuhl vor einer blauen Wand! Ungläubig postete sie ein Foto des Führerscheins auf Facebook – und der Beitrag ging sofort viral.

Über 20.500 Mal wurde Jades Post geteilt. Die User in den Kommentaren kommen aus dem Lachen über die peinliche Panne nicht mehr heraus:

Oh mein Gott, das ist das Lustigste, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe!

Was in aller Welt?...

Ich sollte nicht darüber lachen, aber ich tue es

Warte! Du hast Superkräfte? Unsichtbarkeit! Das ist großartig und ich würde es absolut behalten!

Ich bin gerade sprichwörtlich am Heulen! Heilige Sch****, danke fürs Teilen!

Doch wie erklärt die zuständige Zulassungsstelle (DMV = „Department of Motor Vehicles“) den skurrilen Fehler?

Das steckt hinter dem Foto-Fehler auf Jades Führerschein

„Die Frau beim DMV wollte mir nicht glauben, als ich sagte: 'Hey, ich möchte, dass Sie meinen Führerschein in Ordnung bringen'“, erzählte Jade Dodd dem Regionalsender „WKRN“. „Dann schaute sie im System nach und sagte: 'Oh, dafür brauche ich den Manager.'“ Offenbar hatte man ausversehen das Foto des leeren Stuhls in Jades Online-Profil bei der Behörde eingespeichert, schreibt die „Huffington Post“. Warum der Fehler bei der Erstellung und beim Rausschicken des Führerscheins niemand aufgefallen ist, bleibt allerdings unklar.

Glücklicherweise nehmen Jade und ihr Umfeld die ganze Sache mit Humor. Die 25-Jährige erzählt, dass sie selbst direkt lachen musste, als sie den Führerschein das erste Mal sah. Ihr Chef im Büro habe sie sogar begrüßt, indem er auf einen leeren Stuhl zeigte und sagte: „Ich dachte, das seien Sie.“

Mittlerweile hat Jade allerdings einen neuen Führerschein ausgestellt bekommen – und diesmal ist auch wirklich sie auf dem Foto zu sehen. (at)